Сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу г. Москвы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в жестоком обращении с животными...

«Сотрудниками УВД по Юго-Восточному округу г. Москвы в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в жестоком обращении с животными», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в ОМВД России по району Лефортово поступило обращение по факту публикации в социальной сети фотографий и видеозаписей, на которых запечатлено жестокое обращение с животными. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 Уголовного кодекса Российской Федерации.Подозреваемые в причастности к противоправным действиям установлены и задержаны. Ими оказались 22-летняя девушка и 28-летний мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления и находившийся в международном розыске.«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных», - добавила Ирина Волк.