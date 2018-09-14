В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято 50 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, 15 тонн спирта в купажных емкостях, 75 тысяч поддельных федеральных специальных марок...

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии пресекли деятельность крупного подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В рамках уголовного дела, возбужденного по статье 327.1 УК РФ, в одном из складских помещений на территории Владимирской области обнаружены три производственные линии общей мощностью около 60 тысяч бутылок в сутки. Фальсифицированный алкоголь известных марок производился путем смешивания спирта с водой и розлива в стеклянную тару, которая оклеивалась этикетками и поддельными федеральными специальными марками.В результате оперативно-розыскных мероприятий изъято 50 тысяч единиц готовой алкогольной продукции, 15 тонн спирта в купажных емкостях, 75 тысяч поддельных федеральных специальных марок, а также этикетки, коробки, крышки и более 500 тысяч пустых бутылок."Задержаны 68 иностранных граждан, в том числе двое несовершеннолетних, осуществлявших нелегальную трудовую деятельность по розливу и упаковке суррогата. В отношении 64 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.10 КоАП РФ. В отношении 30 задержанных – протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 КоАП РФ, с выдворением за пределы Российской Федерации", - пояснила Ирина Волк.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк