Сотрудник организации получил денежные средства для их доставки в банк, после чего скрылся...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 49-летнего мужчину по подозрению в присвоении более 880 тысяч рублей, принадлежащих инвестиционной компании.В дежурную часть ОМВД России по району Западное Дегунино поступило заявление от представителя инвестиционной компании. Он сообщил, что сотрудник организации получил денежные средства для их доставки в банк, после чего скрылся, на связь не выходит, на работе не появляется. Материальный ущерб составил более 880 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Ангарской улице сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий. Установлено, что похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29