Потерпевшая достала деньги, после чего злоумышленник вырвал их из рук и скрылся с места происшествия...

Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже в отношении пенсионерки.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру под предлогом продажи бытовой техники пришел молодой человек. Женщина достала деньги, после чего злоумышленник вырвал их из рук и скрылся с места происшествия.В результате патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого в 4 микрорайоне Зеленограда.По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31