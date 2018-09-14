Потерпевшая достала деньги, после чего злоумышленник вырвал их из рук и скрылся с места происшествия...
Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали 21-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в грабеже в отношении пенсионерки.
В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что к ней в квартиру под предлогом продажи бытовой техники пришел молодой человек. Женщина достала деньги, после чего злоумышленник вырвал их из рук и скрылся с места происшествия.
В результате патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемого в 4 микрорайоне Зеленограда.
По данному факту следственным управлением УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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