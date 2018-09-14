Компания SpaceX определилась с клиентом, который первым в истории отправится в качестве космического туриста в полет вокруг Луны. Поездка состоится на BFR (Big Falcon Rocket) — самой крупной ракете, имеющейся в арсенале фирмы Илона Маска. Имя человека, с которым был заключен контракт, пока не раскрывается.

Компания SpaceX определилась с клиентом, который первым в истории отправится в качестве космического туриста в полет вокруг Луны. Поездка состоится на BFR (Big Falcon Rocket) — самой крупной ракете, имеющейся в арсенале фирмы Илона Маска. Имя человека, с которым был заключен контракт, пока не раскрывается."SpaceX подписала контракт с первым в мире частным пассажиром, который облетит Луну на борту нашего BFR, — заявили в SpaceX. — Это важный шаг на пути в тому, чтобы дать возможность обычным людям, мечтающим о путешествии в космос".Имя пассажира будет объявлено в следующий понедельник, 17 сентября. Ранее Маск намекал, что им может стать японец, сообщает Business Insider.Дата полета тоже умалчивается. В марте глава SpaceX утверждал, что первые короткие тестовые полеты новой ракеты могут начаться в первой половине 2019 года.Главной задачей своего "марсианского" проекта, о котором Маск говорит уже более десяти лет, предприниматель считает создание на Красной планете автономной колонии с населением до миллиона человек. По его мнению, такое поселение — гарантия выживания цивилизации в случае ядерной войны или другого глобального катаклизма на Земле.∎Илон Маск рассказал, когда доделает ракету для полета на Марс читайте такжеЗа всю историю на Луне побывали только 24 человека. После миссии "Аполлон", высадившейся в 1972 году, на спутнике Земли больше никого не было.