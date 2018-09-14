Бывший участник КВН, а ныне ведущий развлекательных мероприятий Тимур Гайдуков сражается с агрессивной формой рака крови. Несмотря на страшный диагноз, многие уверены, что юмористу удастся побороть болезнь. Каковы шансы артиста на благополучный исход Dni.Ru узнали у ясновидящей Марианны Абравитовой.

Бывший участник КВН, а ныне ведущий развлекательных мероприятий Тимур Гайдуков сражается с агрессивной формой рака крови. Несмотря на страшный диагноз, многие уверены, что юмористу удастся побороть болезнь. Каковы шансы артиста на благополучный исход Dni.Ru узнали у ясновидящей Марианны Абравитовой."Тимур тяжело болен. Карты говорят о том, что ему нужна срочная помощь. Конечно, его надо спасать. Когда жизнь висит на волоске, нужно пробовать любые возможности", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая .Она подчеркнула, что шансы на выздоровление у звезды КВН есть. "Тем более, все мы всегда должны верить в чудо", – заметила ясновидящая. "Да, ситуация не простая, вижу и сложность диагноза и тяжелую невыносимую болезнь, и даже ошибки и упущенное время. Ну, все равно, если есть огромное желание жить, нужно стараться и делать все возможное ради спасения", – рассказала она.Во многом судьба Тимура Гайдукова зависит от тех врачей, которым он доверит свое здоровье. "Те, кто из специалистов старался ему помочь, были не столько не знающие, просто оборудование в больницы не дотягивает до столичных возможностей. Конечно надо действовать и очень оперативно. В столице есть квалифицированные учреждения и шансы на спасения минимальные, но есть. Нужно приложить все силы, чтобы вытащить человека. Силы у него и энергия для борьбы есть, но не хватает полноценного лечения. Если объединить его желание жить и врачебный талант, шансы на жизнь у Тимура возрастут", – заключила Марианна Абравитова.Напомним, ранее стало известно о том, что врачи поставили звезде КВН Тимуру Гайдукову диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Счастливый муж и молодой отец, узнав страшный вердикт, бросил клич о помощи в социальных сетях. Поклонники поддерживают артиста деньгами на лечение, а также не забывают молиться о его здоровье.