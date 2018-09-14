Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Крупнейший банк Дании Danske Bank подозревается в отмывании денег из России и бывших советских республик. Соответствующее расследование ведут Министерство юстиции США, Министерство финансов США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.Поводом для расследования стало то, что в течение нескольких лет нерезиденты Эстонии провели через эстонское отделение банка более 150 миллиардов долларов. В осуществлении операций также участвовали немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc.Издание указывает, что сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже дали представителям США необходимую для расследования информацию.Ранее эстонские правоохранительные органы начали расследование на основе жалобы международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он также обвиняет сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег, напоминает РИА Новости.