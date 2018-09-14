Окончательно запугав не только своих граждан, но и собственные спецслужбы российской угрозой в ЦРУ дошли до того, что всерьёз рассматривают вариант переселения всех бывших предателей на новое место жительства.

Окончательно запугав не только своих граждан, но и собственные спецслужбы "российской угрозой" в ЦРУ дошли до того, что всерьёз рассматривают вариант переселения всех бывших предателей на новое место жительства.Поводом, конечно, служит история со Скрипалями, пишет издание New York Times.Никого по большому счёту не волнует, что именно произошло в британском Солсбери, и где сейчас находятся граждане России, на отравлении которых настаивает официальный Лондон.Для паники в кругу спецслужб достаточно того клише, на основании которого можно и разрывать дипломатические контакты и тем более вводить так называемые "санкции".В ЦРУ вдруг вспомнили, что бывшие перебежчики и предатели, когда им предлагали выбрать себе новое место жительства на территории США, почти поголовно рвались почему-то не на Аляску, а на солнечные пляжи Флориды.И теперь сложилась ситуация, когда любой турист прибывший из России, может, сам того не подозревая, взять да и пройти по улице на которой живёт предатель его Родины.Именно так и случилось 4 года назад, когда один россиянин, сразу попавший под подозрение ФБР, оказался вдруг возле дома одного из самых важных информаторов ЦРУ.А уж когда он через некоторое время оказался в городе, где живут родственники того информатора, тут спецслужбы забеспокоились окончательно.Авторы статьи пишут, что в тот раз всё закончилось благополучно, если не считать, что пару человек пришлось в очередной раз переселить на новое место.И в этом, по мнению спецслужб, кроется очередная проблема. ЦРУ полагает, что место жительства многих скрываемых предателей уже известно российской разведке. На них могли выйти через анализ соцсетей, и в том числе, через контакты с бывшими родственниками.Однако, операция по масштабному переселению из Флориды всех сразу, а это около 100 человек, может окончательно рассекретить и тех, о ком уже что-то известно и тех, кого пока удаётся скрывать.