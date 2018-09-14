Лера Кудрявцева довольно быстро вернулась к работе после родов. Ведущая призналась, что обзавелась помощниками. За малышкой ухаживают няни, по образованию медсестры. Профессионалам помогаю папа и бабушка. Однако няню для новорожденной дочери Кудрявцева искала довольно долго. С какими проблемами ей уже пришлось столкнуться, и что еще ожидает телеведущую рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

Лера Кудрявцева довольно быстро вернулась к работе после родов. Ведущая призналась, что обзавелась помощниками. За малышкой ухаживают няни, по образованию медсестры. Профессионалам помогаю папа и бабушка. Однако няню для новорожденной дочери Кудрявцева искала довольно долго. С какими проблемами ей уже пришлось столкнуться, и что еще ожидает телеведущую рассказала ясновидящая Марианна Абравитова."Удивительното, что Кудрявцева, которая уже не первый раз замужем и у которой есть сын, такдолго питала иллюзии о том, что услуги няни их семье не понадобятся", - сообщила Dni.Ru таролог, ясновидящая .Учитывая, чтоЛера не намерена сбавлять оборотов в карьере и социальной жизни, у нее чрезвычайнонасыщенный график и уже не тот возраст, в котором хватает сил и здоровья на всеи сразу, безусловно без помощи ей не справиться. "Естественно, что вопрос с нянейвстал довольно остро. Проблему нужно было как-то решать, поэтому няня обязательно должна была появится", – отметила ясновидящая."Поповоду филиппинской няни могу сказать, что она была бы предпочтительнее. Поискфилиппинок осуществляется через агентство, которое, как правило, дает гарантиикачества работы и безопасности. У азитских нянь высокая мотивация, онидействительно стремятся зарекомендовать себя наилучшим образом, чтобы достигнутьболее высокого уровня жизни, чем у себя на родине. От наших сограждан такого отношенияк работе трудно добиться", – отметила таролог.ближайшем будущем хлопоты по уходу за ребенком будут только расти. "Хотя решение довериться няне уже принято, это отнюдь не освобождает Кудрявцеву отбольшей части забот. Как ответственная мама и очень требовательная женщина она предъявляетсамые высокие ожидания к человеку, который будет ухаживать за ее ребенком. В связис этим няни у ребенка будут меняться очень часто. Они будут приходить и уходить,иногда даже со скандалом. Но одно могу сказать точно: вреда ребенку благодаря пристальномунадзору мамы ни одна няня не принесет", – предупредила телеведущую Абравитова.