Супруга певца Сергея Жукова 32-летняя Регина Бурд,
разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога. Женщина отметила, что есть кое-что,
что мужу не показывает.
Супруга певца Сергея Жукова 32-летняя Регина Бурд,
разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога. Женщина отметила, что есть кое-что,
что мужу не показывает.
В своем Instagram Регина опубликовала список главных "не" в
своей жизни – чего ни разу не делала. Супруга звезды никогда не любила
черную и красную икру. Не участвовала в драках, в детстве не любила детский
сад.
"Я никогда не думала что я буду мамой 3-х деток😅
Но спасибо, судьбе, что она решила иначе. Я никогда не узнаю ответов на все
вопросы в моей голове. Потому что их бесконечно много и жизнь подкидывает еще больше. Я никогда не красила губы, не делала макияж, даже не пудрила носик в
присутствии мужчины и мужа. Да и в принципе, в общественном месте. Возможно, я
старомодна. Но меня не переубедить: это сугубо интимный процесс. Даже когда
меня красят перед съемками, я стесняюсь окружающих людей в комнате🙈
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – поделилась Бурд.
Также Регина попросила подписчиков поделиться своими списками
"не". Поклонники с удовольствием составили собственные рейтинги и опубликовали
в комментариях под постом. Многие отметили, что последнее признание супруги
Жукова их очень удивило. Фолловеры засыпали Бурд комплиментами, мол, она прекрасна
и без косметики.
"Регина вы просто красавица
и умница", "Регина, а вам
очень идет, когда вы подкрашены) макияж только подчеркивает вашу красоту!",
"Региночка у вас красота и от мамы и от папы.Вам не нужна ни какая косметика😍😍😍", "Красавица,
вам грим и не нужен!" – писали пользователи Сети.