Супруга певца Сергея Жукова 32-летняя Регина Бурд, разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога. Женщина отметила, что есть кое-что, что мужу не показывает.

Супруга певца Сергея Жукова 32-летняя Регина Бурд,разоткровенничалась с подписчиками своего микроблога. Женщина отметила, что есть кое-что,что мужу не показывает.В своем Instagram Регина опубликовала список главных "не" всвоей жизни – чего ни разу не делала. Супруга звезды никогда не любилачерную и красную икру. Не участвовала в драках, в детстве не любила детскийсад."Я никогда не думала что я буду мамой 3-х деток😅Но спасибо, судьбе, что она решила иначе. Я никогда не узнаю ответов на всевопросы в моей голове. Потому что их бесконечно много и жизнь подкидывает еще больше. Я никогда не красила губы, не делала макияж, даже не пудрила носик вприсутствии мужчины и мужа. Да и в принципе, в общественном месте. Возможно, ястаромодна. Но меня не переубедить: это сугубо интимный процесс. Даже когдаменя красят перед съемками, я стесняюсь окружающих людей в комнате🙈(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – поделилась Бурд.Также Регина попросила подписчиков поделиться своими списками"не". Поклонники с удовольствием составили собственные рейтинги и опубликовалив комментариях под постом. Многие отметили, что последнее признание супругиЖукова их очень удивило. Фолловеры засыпали Бурд комплиментами, мол, она прекраснаи без косметики."Регина вы просто красавицаи умница", "Регина, а вамочень идет, когда вы подкрашены) макияж только подчеркивает вашу красоту!","Региночка у вас красота и от мамы и от папы.Вам не нужна ни какая косметика😍😍😍", "Красавица,вам грим и не нужен!" – писали пользователи Сети.