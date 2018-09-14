Самым сложным для Петрова и Боширова в беседе с главредом RT стал вопрос об одноместной кровати в гостиничном номере. Эксперт по распознаванию лжи разобрал по минутам нашумевшее интервью.

Самым сложным для Петрова и Боширова в беседе с главредом RT сталвопрос об одноместной кровати в гостиничном номере. Эксперт по распознаваниюлжи разобрал по минутам нашумевшее интервью.Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон назначилна роль "подозреваемых" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, солгалинесколько раз во время интервью. Это определил профайлер Илья Анищенко,поминутно разобравший поведение мужчин.Друзья так и не ответили на вопрос, что они делали вСолсбери. "Нам давно советовали посетить этот прекрасный город", – такойуход от ответа говорит о том, что истинную причину нахождения там они скрывают",– сказал эксперт. Когда их спрашивают, чем прекрасен город, они отвечаютзаученной фразой о знаменитом соборе.Петров уверенно рассказывает о целях своей поездки, детальноописывает события, говорит про снегопад и подкрепляет слова жестикуляциейправой руки. Его версию детально подтверждает Боширов, когда рассказывает оперекрытии железной дороги и полиции – при этом он тоже активно жестикулирует. Пословам Анищенко, этой информацией они просто забалтывают зрителей, уходят отсути подозрений и прямого ответа на вопрос.Чистая правда есть в словах Петрова о том, что они приехалив Солсбери и пытались погулять, но снег нарушил их планы. "Правда то, чтоони действительно промокли и вернулись на вокзал, где пили кофе, потом уехалина первой электричке. Правда, что они третьего числа провели в Солсберимаксимум час – эта часть рассказа подкрепляется их жестами", – отметилспециалист.Отвечая на вопрос о флаконе женских духов, мужчины прямо неотрицали его наличие. Но заболтали журналиста другой информацией. "Если быу нас что-то было, у них бы возникли вопрос", – так отвечает Боширов профлакон. Это косвенное отрицание, Боширов прямо не говорит, что флакона не было.На основе этого делаю вывод, что флакон был", – сказал Анищенко изданию"МК". Эксперт отмечает, что ложь Боширова в этом случае выдает еговзгляд вниз и влево – он в этот момент контролирует свою речь, придумываетлегенду.По словам эксперта, самой сложной темой для друзей сталвопрос об одноместной кровати в их гостиничном номере. При этом оба сильнонапряглись, а на лбу у Петрова выступила испарина.