Самым сложным для Петрова и Боширова в беседе с главредом RT стал
вопрос об одноместной кровати в гостиничном номере. Эксперт по распознаванию
лжи разобрал по минутам нашумевшее интервью.
Самым сложным для Петрова и Боширова в беседе с главредом RT стал
вопрос об одноместной кровати в гостиничном номере. Эксперт по распознаванию
лжи разобрал по минутам нашумевшее интервью.
Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон назначил
на роль "подозреваемых" в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, солгали
несколько раз во время интервью. Это определил профайлер Илья Анищенко,
поминутно разобравший поведение мужчин.
Друзья так и не ответили на вопрос, что они делали в
Солсбери. "Нам давно советовали посетить этот прекрасный город", – такой
уход от ответа говорит о том, что истинную причину нахождения там они скрывают",
– сказал эксперт. Когда их спрашивают, чем прекрасен город, они отвечают
заученной фразой о знаменитом соборе.
Петров уверенно рассказывает о целях своей поездки, детально
описывает события, говорит про снегопад и подкрепляет слова жестикуляцией
правой руки. Его версию детально подтверждает Боширов, когда рассказывает о
перекрытии железной дороги и полиции – при этом он тоже активно жестикулирует. По
словам Анищенко, этой информацией они просто забалтывают зрителей, уходят от
сути подозрений и прямого ответа на вопрос.
Чистая правда есть в словах Петрова о том, что они приехали
в Солсбери и пытались погулять, но снег нарушил их планы. "Правда то, что
они действительно промокли и вернулись на вокзал, где пили кофе, потом уехали
на первой электричке. Правда, что они третьего числа провели в Солсбери
максимум час – эта часть рассказа подкрепляется их жестами", – отметил
специалист.
Отвечая на вопрос о флаконе женских духов, мужчины прямо не
отрицали его наличие. Но заболтали журналиста другой информацией. "Если бы
у нас что-то было, у них бы возникли вопрос", – так отвечает Боширов про
флакон. Это косвенное отрицание, Боширов прямо не говорит, что флакона не было.
На основе этого делаю вывод, что флакон был", – сказал Анищенко изданию
"МК". Эксперт отмечает, что ложь Боширова в этом случае выдает его
взгляд вниз и влево – он в этот момент контролирует свою речь, придумывает
легенду.
По словам эксперта, самой сложной темой для друзей стал
вопрос об одноместной кровати в их гостиничном номере. При этом оба сильно
напряглись, а на лбу у Петрова выступила испарина.