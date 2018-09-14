Российский теннисист Карен Хачанов в стартовом матче Кубка Дэвиса против сборной Белоруссии обыграл Егора Герасимова в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча прошла на Малой спортивной арене Лужники.

Российский теннисист Карен Хачанов в стартовом матче Кубка Дэвиса против сборной Белоруссии обыграл Егора Герасимова в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча прошла на Малой спортивной арене "Лужники".Позднее 14 сентября на корт выйдут россиянин Даниил Медведев и белорус Илья Ивашко.Напомним, что победитель противостояния Россия – Белоруссия сохранит за собой место в первой группе Европейско-африканской зоны, являющейся вторым дивизионом Кубка Дэвиса после Мировой группы.