История украинского флота насчитывает больше тысячи лет и начинается еще с похода Князя Олега на Византию, заявил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов на церемонии спуска на воду первого десантно-штурмового катере Кентавр.

История украинского флота насчитывает больше тысячи лет и начинается еще с похода Князя Олега на Византию, заявил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов на церемонии спуска на воду первого десантно-штурмового катера "Кентавр".Кстати, новое судно, по словам Турчинова, — это полностью украинская разработка. Она должна усилить ВМФ Украины. Секретарь совета уверен, что "Кентавр" превосходит аналогичные катера стран НАТО и вероятных противников.В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что промышленность страны оперативно реагирует на возникающие угрозы. Всего за два года предприятия разработали и построили 6 новых артиллерийских катеров, пишет агентство "Интерфакс-Украина".Тут стоит отметить, что "Кузница на Рыбальском", которая и выпускает эти суда, принадлежит нынешнему президенту Петру Порошенко. Только ему выгодно, чтобы флот покупал эти катера и формировал в Азовском море ударную группировку, ранее заявил вице-адмирал в запасе Валерий Куликов."Кентавр" – десантно-штурмовой катер длиной около 23 метров. Максимальная скорость – 50 узлов, или примерно 90 километров в час. Судно вооружено сразу двумя боевыми модулями: на каждом установлен крупнокалиберный пулемет и автоматический гранатомет. Кроме того, по требованию украинских военных на "Кентавры" ставят две 80-миллиметровые реактивные системы залпового огня. Помимо этого, в десантном отсеке могут разместиться до 32 бойцов.