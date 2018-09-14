Английский город Солсбери всегда был популярен у туристов. До крымских санкций и шумихи по делу Скрипалей русских туристов в нем было очень много, сейчас же это больше индивидуумы, которым легко получить визы.

Английский город Солсбери всегда был популярен у туристов. "До крымских санкций и шумихи "по делу Скрипалей" русских туристов в нем было очень много, сейчас же это больше индивидуумы, которым легко получить визы", — заявила в эфире программы "60 минут" экскурсовод Солсбери Светлана Джонсон.Стоит отметить, что рядом с Солсбери находится знаменитый Стоунхендж. "И когда люди выбирают восьмичасовую экскурсию, обязательно к Стоунхенджу прилагается в 15-ти минутах находящийся удивительный исторический город Солсбери. Американцы его считают одним из красивейших городов в Великобритании, хотя, конечно, есть более великие города. "Он находится всего в двух часах езды от Лондона, "- пояснила экскурсовод.Даже известный английский живописец Джон Констебл постоянно восхищался Солсберийским готическим собором, который был построен за 36 лет. У него самый высокий в Британии шпиль 123 метра. Кроме того, своей уникальностью Солсберийский собор (собор Девы Марии) обязан часам, которые были установлены в 1386 году и являются самыми старыми постоянно действующими часами в мире.Повышенный интерес к Солсбери возник после того, как подозреваемые Лондоном по "делу Скрипалей" Александр Петров и Руслан Боширов рассказали о своем визите в этот город. Они признались, что ездили в Солсбери в качестве туристов и про Скрипалей ничего не знали.Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта.Лондон считает, что к отравлению причастно российское руководство, Москва категорически это отрицает. 5 сентября британская прокуратура предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей.