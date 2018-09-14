В селе, связанном с именем преподобного Макария Унженского, церковь под угрозой разрушения.

В селе, связанном с именем преподобного Макария Унженского, церковь под угрозой разрушения.Лухский район приобрёл широкую известность благодаря ежегодно проходящему «луковому» фестивалю. Праздник вошёл в десятку лучших фестивалей России. Прошедшим летом на Дне лука здесь побывала съёмочная группа федерального телеканала.Восстанавливать безотлагательноНо отменный урожай лука - далеко не всё, чем богата Лухская земля. История Лухского района тесно связана с именами выдающихся учёных, богата легендами и святыми местами. В районе много старинных храмов, но, увы, многие из них находятся сегодня в плачевном состоянии.Один из них - Богоявленский приход в Худынском. Село - место подвигов преподобного Макария Желтоводского (Унженского), основателя ряда монастырей. Сегодня состояние колокольни храма угрожающее: на фото прекрасно видно, что шпиль наклонился и может упасть.В пресс-службе Кинешемской епархии рассказали, что храм осмотрели глава Лухского района Николай Смуров, депутат областной думы Андрей Хохлов и протоиерей Андрей Ефанов. «Вместе с настоятелем храма протоиереем Евгением Бахматовым они обсудили проблемы сохранения духовного и культурного наследия Богоявленского храма и наметили пути реставрации колокольни, шпиль которой нуждается в безотлагательном восстановлении», - рассказали представители епархии. К сожалению, о сроках восстановления колокольни ничего не известно.А место действительно уникальное. Здесь, на противоположном берегу, у впадения реки Добрицы в Лух, преподобный Макарий основал в начале XV века свой первый монастырь, известный как Макарьевская Богоявленская Луховская пустынь. В начале XVII века монастырь был разорён поляками. Рядом с храмом находится старинное кладбище. Территорию на берегу Луха особо чтят в память о пребывании здесь преподобного Макария.Вся надежда на прихожанВ последнее время много храмов в регионе восстанавливают, ремонтируют, строят новые. Но разрушенных и заброшенных церквей остаётся тоже немало. Государство не помогает епархиям восстанавливать такие объекты - надежда на прихожан, благотворителей.Ярким примером может служить Успенская церковь в Иванове, один из старейших памятников русского деревянного зодчества XVI века. В ноябре 2015 года церковь была уничтожена пожаром. Восстановить храм нельзя. В 2016 году городские власти обещали представителям РПЦ помочь воссоздать на прежнем месте точную копию утраченного храма. Однако обещания остались лишь словами.Есть и позитивные примеры. Например, в селе Никольское Ивановского района за восемь лет буквально из руин начали восстанавливать храм в честь святителя Николая чудотворца, построенный в середине XIX века.В 1960 году старинный храм сгорел, была разрушена колокольня. Лишь в 2006 году церковь вновь оказалась в руках РПЦ. В 2010 году началось её восстановление. Сделано очень многое, и всё на деньги простых жертвователей.КомментарийНастоятель храма в честь святителя Николая чудотворца в Никольском иеромонах Нектарий (Блохин):«Мы изготовили, привезли и установили новые купола, поставили новые окна и дубовые двери в холодной части храма, сделали ремонт аварийного основания, построили новую крышу над алтарной частью храма, установили новые окна в алтаре, сегодня прихожане могут услышать колокольный звон. Сейчас мы собираем средства на восстановление алтаря. Верим, что с Божьей помощью нам удастся завершить восстановление уникальной святыни, построенной с большой любовью нашими предками».