Участник проекта Замуж за Бузову Евгений Песенников рассказал
о дополнительной серии шоу, которая станет заключительной. Претендент на руку
сердце главной невесты страны случайно проговорился.
Участник проекта "Замуж за Бузову" Евгений Песенников рассказал
о дополнительной серии шоу, которая станет заключительной. Претендент на руку
сердце главной невесты страны случайно проговорился.
Ольга Бузова усиленно ищет мужчину своей мечты. Она уже отсеяла
трех из десяти претендентов в мужья. Зрителям интересно по каким критериям
Ольга оценивает кандидатов, решает, кого оставить, а с кем прощаться, ведь мужчины,
которых подобрали телеведущей, как на подбор, сплошь интеллектуалы и красавцы.
Специально для любопытных фанатов будет показан дополнительный, последний
эпизод, который подробно расскажет о каждом выборе Ольги. Об этом, отвечая на
вопросы поклонниц, сообщил Евгений Песенников. Отметим, что эта серия не анонсировалась создателями.
"После выхода четвертой серии на платформе ТНТ– PREMIER мне разорвали в
клочья Instagram с вопросом, почему Ольга приняла такое решение. На сегодняшний
день я нахожусь под условиями контракта, поэтому не могу пока распространять
информацию, которая не согласована. В целом, в серии все понятно. Такое бывает.
После выхода финальной серии будет еще одна, которая называется "Фильм о
фильме". Там будет чуть больше информации. Покажут, как вообще там все
происходило", – рассказал мужчина в Stories своего микроблога.
Добавим, что поклонники уверены, что в следующей серии "Замуж
за Бузову" именно Песенников покинет проект. Евгений опубликовал в соцсетях недвусмысленное
обращение к Бузовой. "Я не жалею ни о чем!!! Это жизнь – так бывает! Я искренне
желаю Тебе СЧАСТЬЯ! Чтобы был рядом ОН... ТОТ САМЫЙ с кем тебе В КАЙФ... ТЫ
этого достойна. и ОН тоже... И пусть наконец будет "ДВОЕ_ПОЛОВИН". Два по
"полсердца"💐🍷❤️❤️. И помни, если что, всегда рядом
"как друг"! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)".