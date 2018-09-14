Участник проекта Замуж за Бузову Евгений Песенников рассказал о дополнительной серии шоу, которая станет заключительной. Претендент на руку сердце главной невесты страны случайно проговорился.

Участник проекта "Замуж за Бузову" Евгений Песенников рассказало дополнительной серии шоу, которая станет заключительной. Претендент на рукусердце главной невесты страны случайно проговорился.Ольга Бузова усиленно ищет мужчину своей мечты. Она уже отсеялатрех из десяти претендентов в мужья. Зрителям интересно по каким критериямОльга оценивает кандидатов, решает, кого оставить, а с кем прощаться, ведь мужчины,которых подобрали телеведущей, как на подбор, сплошь интеллектуалы и красавцы.Специально для любопытных фанатов будет показан дополнительный, последнийэпизод, который подробно расскажет о каждом выборе Ольги. Об этом, отвечая навопросы поклонниц, сообщил Евгений Песенников. Отметим, что эта серия не анонсировалась создателями."После выхода четвертой серии на платформе ТНТ– PREMIER мне разорвали вклочья Instagram с вопросом, почему Ольга приняла такое решение. На сегодняшнийдень я нахожусь под условиями контракта, поэтому не могу пока распространятьинформацию, которая не согласована. В целом, в серии все понятно. Такое бывает.После выхода финальной серии будет еще одна, которая называется "Фильм офильме". Там будет чуть больше информации. Покажут, как вообще там всепроисходило", – рассказал мужчина в Stories своего микроблога.Добавим, что поклонники уверены, что в следующей серии "Замужза Бузову" именно Песенников покинет проект. Евгений опубликовал в соцсетях недвусмысленноеобращение к Бузовой. "Я не жалею ни о чем!!! Это жизнь – так бывает! Я искреннежелаю Тебе СЧАСТЬЯ! Чтобы был рядом ОН... ТОТ САМЫЙ с кем тебе В КАЙФ... ТЫэтого достойна. и ОН тоже... И пусть наконец будет "ДВОЕ_ПОЛОВИН". Два по"полсердца"💐🍷❤️❤️. И помни, если что, всегда рядом"как друг"! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)".