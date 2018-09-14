Каждый шестой молодой кандидат от Единой России, участвовавший в проекте ПолитСтартап,
по итогам единого дня голосования 9 сентября стал депутатом. Об этом
заявила координатор партии по направлению Молодежная политика, депутат
Госдумы Алена Аршинова.
Каждый шестой молодой кандидат от "Единой России", участвовавший в проекте "ПолитСтартап",
по итогам единого дня голосования 9 сентября стал депутатом. Об этом
заявила координатор партии по направлению "Молодежная политика", депутат
Госдумы Алена Аршинова.
Всего в единый день голосования на уровне заксобраний
и административных центров избран 81 депутат моложе 35 лет. "Из них в
заксобрания – 34, административные центры – 47, что составляет 10% от
общего количества мандатов, полученных партией", – сказала Аршинова. На уровне представительных органов
наибольшее число депутатов избрано в Башкортостане – девять человек, на
уровне административных центров в лидерах оказались Белгородская
область (девять), а также Волгоградская область и Якутия (по семь).
Парламентарий
отметила, что лучшие результаты показали регионы, которые вели активную
работу с молодыми кандидатами. Она привела в пример Республику
Башкортостан, который стал субъектом Федерации с самым большим
количеством участников проекта "ПолитСтартап" – 257 человек. "В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%", – заметила Аршинова.
Активно
участвовали в проекте и жители Ростовской области. Там "ЕР" получила
60% голосов при явке около 45%. Одним из рекордсменом на прошедших
выборах стала Кемеровская область: при явке в 65% единороссы взяли там
64,4% голосов. Также Аршинова отметила регионы, где представители
молодежи вошли в первую тройку списка: Екатеринбург (24-летний
гражданский активист), Белгород (Герой России), Якутск (педагог).
Там же, где работа с молодыми людми
была поставлена хуже, результаты получились соответствующие. "В первую
очередь, это касается Иркутской области и Республики Хакасия", -
конкретизировала депутат.
"ПолитСтартап"
– пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов.
Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, не
имеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и умения
на практике.
Уже
принято решение о продлении проекта в 2019 году. "Уверена, что в новом
избирательном цикле наши региональные отделения активнее подключатся к
кадровому проекту "ПолитСтартап" и привлекут в политический процесс самых активных и инициативных молодых людей", – резюмировала Аршинова.
Единый
день голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26
субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатов
региональных законодательных собраний.
В
12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутаты
административных центров, в восьми – за глав административных центров.
Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местного
самоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семи
депутатов Госдумы.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак,
комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партию
поддержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР"
показала в регионах с высокой явкой.