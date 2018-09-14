Каждый шестой молодой кандидат от Единой России, участвовавший в проекте ПолитСтартап, по итогам единого дня голосования 9 сентября стал депутатом. Об этом заявила координатор партии по направлению Молодежная политика, депутат Госдумы Алена Аршинова.

Каждый шестой молодой кандидат от "Единой России", участвовавший в проекте "ПолитСтартап",по итогам единого дня голосования 9 сентября стал депутатом. Об этомзаявила координатор партии по направлению "Молодежная политика", депутатГосдумы Алена Аршинова.Всего в единый день голосования на уровне заксобранийи административных центров избран 81 депутат моложе 35 лет. "Из них взаксобрания – 34, административные центры – 47, что составляет 10% отобщего количества мандатов, полученных партией", – сказала Аршинова. На уровне представительных органовнаибольшее число депутатов избрано в Башкортостане – девять человек, науровне административных центров в лидерах оказались Белгородскаяобласть (девять), а также Волгоградская область и Якутия (по семь).Парламентарийотметила, что лучшие результаты показали регионы, которые вели активнуюработу с молодыми кандидатами. Она привела в пример РеспубликуБашкортостан, который стал субъектом Федерации с самым большимколичеством участников проекта "ПолитСтартап" – 257 человек. "В этом регионе партия получила почти 60% голосов при явке свыше 49%", – заметила Аршинова.Активноучаствовали в проекте и жители Ростовской области. Там "ЕР" получила60% голосов при явке около 45%. Одним из рекордсменом на прошедшихвыборах стала Кемеровская область: при явке в 65% единороссы взяли там64,4% голосов. Также Аршинова отметила регионы, где представителимолодежи вошли в первую тройку списка: Екатеринбург (24-летнийгражданский активист), Белгород (Герой России), Якутск (педагог).Там же, где работа с молодыми людмибыла поставлена хуже, результаты получились соответствующие. "В первуюочередь, это касается Иркутской области и Республики Хакасия", -конкретизировала депутат."ПолитСтартап"– пилотный проект, направленный на кадровое обновление партийных рядов.Его участниками могут стать молодые люди в возрасте до 35 лет, неимеющие политического опыта, но желающие применить свои знания и уменияна практике.Ужепринято решение о продлении проекта в 2019 году. "Уверена, что в новомизбирательном цикле наши региональные отделения активнее подключатся ккадровому проекту "ПолитСтартап" и привлекут в политический процесс самых активных и инициативных молодых людей", – резюмировала Аршинова.Единыйдень голосования проходил в минувшее воскресенье, 9 сентября. В 26субъектах Федерации выбирали высших должностных лиц, в 16 – депутатоврегиональных законодательных собраний.12 субъектах граждане голосовали за кандидатуры в депутатыадминистративных центров, в восьми – за глав административных центров.Кроме того, состоялось 15 кампаний по выборам в органы местногосамоуправления (более 23 тысяч мандатов), а также досрочные выборы семидепутатов Госдумы.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак,комментируя итоги выборов, отметил, что в среднем по стране партиюподдержали более 60% избирателей. По его словам, лучшие результаты "ЕР"показала в регионах с высокой явкой.