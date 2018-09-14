В России существует план по отказу от доллара. О его подробностях в кулуарах Восточного экономического форума – 2018 рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы - ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.

России существует план по отказу от доллара. О его подробностях вкулуарах Восточного экономического форума – 2018 рассказал глава ВТБАндрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы -ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.Крометого, банкир отметил такую меру, как перевод юридических адресовкрупнейших отечественных холдингов в российскую же юрисдикцию. Говоря отех юридических и физических лицах, которые попали под американскиесанкции в апреле этого месяца, прежде всего о компании "РУСАЛ", Костинотметил, что зарубежная регистрация "усложняет выполнение дальнейшихзадач".Глава ВТБ озвучил предложение о размещении еврооблигаций на российскийплощадке, а также об отказе от первичного депозитария в виде Euroclear. Кроме того, предлагается лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они действовали по единым правилам.Ранее эксперты заявили, что дальнейшее санкционное обострение приведет кускорению перехода стран на национальные валюты при взаиморасчетах.Аналитики подчеркнули, что Россия обсуждает этот шаг со своимикрупнейшими азиатскими партнерами – Китаем и Индией, переговоры на этутему идут с Ираном, Турцией и другими странами.Нафоне разговоров об отказе от доллара российскую валюту продолжаетлихорадить. Волатильность рубля остается на крайне высоком уровне из-зановых американских санкций и ожиданий от введения дополнительных пакетовэкономических ограничений.Несколько дней назад в ходе торгов на Московской бирже американскаявалюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Позжероссийская валюта отыграла часть падения. Однако эксперты призвали нерасслабляться: впереди у "деревянного" новые испытания.