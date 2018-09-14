В России существует план по отказу от доллара. О его подробностях в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 рассказал глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы - ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.

России существует план по отказу от доллара. О его подробностях вкулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 рассказал глава ВТБАндрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы -ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.Крометого, банкир отметил такую меру, как перевод юридических адресовкрупнейших отечественных холдингов в российскую же юрисдикцию. Говоря отех юридических и физических лицах, которые попали под американскиесанкции в апреле этого месяца, прежде всего о компании "Русал", Костинотметил, что зарубежная регистрация "усложняет выполнение дальнейшихзадач".Такжеглава ВТБ озвучил предложение о размещении еврооблигаций на российскийплощадке, а также об отказе от первичного депозитария в виде Euroclear. Кроме того, предлагается лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они действовали по единым правилам.Напомним,ранее эксперты заявили, что дальнейшее санкционное обострение приведет кускорению перехода стран на национальные валюты по взаиморасчетах.Аналитики подчеркнули, что Россия уже обсуждает этот шаг со своимикрупнейшими азиатскими партнерами – Китаем и Индией, переговоры на этутему идут также с Ираном, Турцией и другими странами.Нафоне разговоров об отказе от доллара российскую валюту продолжаетлихорадить. Волатильность рубля остается на крайне высоком уровне из-зановых американских санкций и ожидания от введения дополнительных пакетовэкономических ограничений.Так,в несколько дней назад в ходе торгов на Московской бирже американскаявалюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Позжероссийская валюта отыграла часть падения. Однако эксперты призывают нерасслабляться: впереди у "деревянного" новые испытания.