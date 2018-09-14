В
России существует план по отказу от доллара. О его подробностях в
кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 рассказал глава ВТБ
Андрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы -
ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.
В
России существует план по отказу от доллара. О его подробностях в
кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 2018 рассказал глава ВТБ
Андрей Костин. По его словам, одно из основных направлений работы -
ускоренный переход на другие валюты в торговле с зарубежными партнерами.
Кроме
того, банкир отметил такую меру, как перевод юридических адресов
крупнейших отечественных холдингов в российскую же юрисдикцию. Говоря о
тех юридических и физических лицах, которые попали под американские
санкции в апреле этого месяца, прежде всего о компании "Русал", Костин
отметил, что зарубежная регистрация "усложняет выполнение дальнейших
задач".
Также
глава ВТБ озвучил предложение о размещении еврооблигаций на российский
площадке, а также об отказе от первичного депозитария в виде Euroclear. Кроме того, предлагается лицензирование участников фондового рынка так, чтобы они действовали по единым правилам.
Напомним,
ранее эксперты заявили, что дальнейшее санкционное обострение приведет к
ускорению перехода стран на национальные валюты по взаиморасчетах.
Аналитики подчеркнули, что Россия уже обсуждает этот шаг со своими
крупнейшими азиатскими партнерами – Китаем и Индией, переговоры на эту
тему идут также с Ираном, Турцией и другими странами.
На
фоне разговоров об отказе от доллара российскую валюту продолжает
лихорадить. Волатильность рубля остается на крайне высоком уровне из-за
новых американских санкций и ожидания от введения дополнительных пакетов
экономических ограничений.
Так,
в несколько дней назад в ходе торгов на Московской бирже американская
валюта пробила планку в 70 рублей, евро вырос до 81 рубля. Позже
российская валюта отыграла часть падения. Однако эксперты призывают не
расслабляться: впереди у "деревянного" новые испытания.