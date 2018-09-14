Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказывается
украинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народом
президент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО Александра
Турчинова.
Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказывается
украинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народом
президент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО Александра
Турчинова.
Господин Турчинов спускал сегодня на воду первый в стране десантно-штурмовой
катер "Кентавр" и выступил на торжественной церемонии и пространной речью. Политик
удивил собравшихся заявлением о том, что украинские морские традиции ведут свой
отсчет с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.
Это тот самый поход, в конце которого Олег прибил в знак
победы к воротам Царьграда свой щит. Правда, такого государства как Украина тогда
и в помине не было, но секретарь СНБО об этом, видимо, не знает.
Не так давно мэр Киева Виталий Кличко открывал памятник
богатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.
А в начале июля украинский президент заявил, что князь Владимир в 988 году
крестил Украину.
Еще раньше Петр Порошенко выступил с идеей восстановить
историческую справедливость по своей версии. Он назвал основание Москвы
опрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию в
похищении у Украины Анны Ярославны и называл работы художника Ивана
Айвазовского украинским наследием.
Не исключено, что скоро украинцы узнают от своих политиков о
тысячелетней истории авиации, берущей начало от древнеукраинских
ковров-самолетов. Этого не исключил глава
комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.