Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказывается украинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народом президент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО Александра Турчинова.

Новые исторические факты раскопали в Незалежной: оказываетсяукраинскому флоту уже тысяча лет. Обычно такими познаниями делится с народомпрезидент страны, но теперь пальма первенства у секретаря СНБО АлександраТурчинова.Господин Турчинов спускал сегодня на воду первый в стране десантно-штурмовойкатер "Кентавр" и выступил на торжественной церемонии и пространной речью. Политикудивил собравшихся заявлением о том, что украинские морские традиции ведут свойотсчет с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году.Это тот самый поход, в конце которого Олег прибил в знакпобеды к воротам Царьграда свой щит. Правда, такого государства как Украина тогдаи в помине не было, но секретарь СНБО об этом, видимо, не знает.Не так давно мэр Киева Виталий Кличко открывал памятникбогатырю Илье Муромцу и рассказал, как тот защищал нынешнюю украинскую столицу.А в начале июля украинский президент заявил, что князь Владимир в 988 годукрестил Украину.Еще раньше Петр Порошенко выступил с идеей восстановитьисторическую справедливость по своей версии. Он назвал основание Москвыопрометчивым решением киевских князей. Более того, Порошенко обвинял Россию впохищении у Украины Анны Ярославны и называл работы художника ИванаАйвазовского украинским наследием.Не исключено, что скоро украинцы узнают от своих политиков отысячелетней истории авиации, берущей начало от древнеукраинскихковров-самолетов. Этого не исключил главакомиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.