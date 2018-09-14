На
Украине продолжают доблестно сражаться с мифической российской
агрессией. На сей раз в Верховной раде готовятся рассматривать
законопроект, предполагающий наказание за популяризацию российских СМИ.
Парламентарии уверены – это поможет защитить Незалежную от манипуляций и фейковых новостей.
На
Украине продолжают доблестно сражаться с мифической "российской
агрессией". На сей раз в Верховной раде готовятся рассматривать
законопроект, предполагающий наказание за популяризацию российских СМИ.
Парламентарии уверены – это поможет защитить Незалежную от манипуляций и фейковых новостей.
Как
говорится в пояснительной записке к проекту закона, Украина находится в
состоянии войны с Россией. При этом депутаты Верховной рады сетуют на
"кучу вражеского контента" в СМИ Незалежной.
“Нынешнего инструментария для борьбы с российскими действиями на
украинском медийном и информационном пространство не хватает для
эффективной борьбы против роспропаганды", – заявили парламентарии, передает издание "Обозреватель".
Нормативно-правовой
акт предполагает запрет в телеэфире высказываний, которые, по мнению
украинских законодателей, признают правомерность "оккупации" территории Незалежной. Впрочем, если подобные реплики вылетели из уст ведущих, а не журналистов, то наказывать телеканал не будут.
Также
законопроект ужесточает ответственность вещателей за трансляцию
передач, которые сняты после августа 1991 года. Если телеканал не
устранит недочеты, то Национальный совет по телевещанию будет обращаться
с судебным иском.
После государственного переворота зимой 2014 года власти Незалежной
взяли курс на борьбу с русским языком и ущемление прав русскоязычных
Украины. В прошлом году был принят закон об образование, предполагающий
полную украинизацию школ страны в ближайшие годы.
Кроме
того, на радиостанциях были увеличены с 25% до 30% квоты на украинские
пени. Телекомпании, в свою очередь, обязаны обеспечивать трансляцию 25%
произведений на мове от общего объема контента.