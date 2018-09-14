На Украине продолжают доблестно сражаться с мифической российской агрессией. На сей раз в Верховной раде готовятся рассматривать законопроект, предполагающий наказание за популяризацию российских СМИ. Парламентарии уверены – это поможет защитить Незалежную от манипуляций и фейковых новостей.

НаУкраине продолжают доблестно сражаться с мифической "российскойагрессией". На сей раз в Верховной раде готовятся рассматриватьзаконопроект, предполагающий наказание за популяризацию российских СМИ.Парламентарии уверены – это поможет защитить Незалежную от манипуляций и фейковых новостей.Какговорится в пояснительной записке к проекту закона, Украина находится всостоянии войны с Россией. При этом депутаты Верховной рады сетуют на"кучу вражеского контента" в СМИ Незалежной.“Нынешнего инструментария для борьбы с российскими действиями наукраинском медийном и информационном пространство не хватает дляэффективной борьбы против роспропаганды", – заявили парламентарии, передает издание "Обозреватель".Нормативно-правовойакт предполагает запрет в телеэфире высказываний, которые, по мнениюукраинских законодателей, признают правомерность "оккупации" территории Незалежной. Впрочем, если подобные реплики вылетели из уст ведущих, а не журналистов, то наказывать телеканал не будут.Такжезаконопроект ужесточает ответственность вещателей за трансляциюпередач, которые сняты после августа 1991 года. Если телеканал неустранит недочеты, то Национальный совет по телевещанию будет обращатьсяс судебным иском.После государственного переворота зимой 2014 года власти Незалежнойвзяли курс на борьбу с русским языком и ущемление прав русскоязычныхУкраины. В прошлом году был принят закон об образование, предполагающийполную украинизацию школ страны в ближайшие годы.Крометого, на радиостанциях были увеличены с 25% до 30% квоты на украинскиепени. Телекомпании, в свою очередь, обязаны обеспечивать трансляцию 25%произведений на мове от общего объема контента.