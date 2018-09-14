Участники популярного шоу Уральские пельмени потребовали от студии своего экс-директора Сергея Нетиевского First Hand Media возмещения судебных расходов. Запрашиваемая сумма – почти 650 тысяч рублей.

Участники популярногошоу "Уральские пельмени" потребовали от студии своего экс-директора СергеяНетиевского First Hand Media возмещения судебных расходов. Запрашиваемая сумма –почти 650 тысяч рублей.Это решение было принятов рамках дела студии FHM к артистам шоу на сумму 108 миллионов рублей, передает "РИА Новости". Студия Нетиевского пыталась признатьнезаконными заключенные в 2016 году договора с 14-ю заемщиками, в том числе сООО "Уральские пельмени продакшн" и отдельными артистами шоу.Студия потребовалавернуть деньги, однако в начале этого года суды отклонили иски. Участники шоусдаваться не намерены. Теперь они требуют от Сергея Нетиевского возмещенияоплаты за расходы в судах. В сумму входит оплата судебного представителя, атакже возвращение оплаты проезда и проживания в отелях.Напомним, ранее Нетиевский и "Уральские пельмени" вели спорпо поводу товарного знака шоу, зарегистрированного в 2011 году. Продюсерсчитает, что его компания стала жертвой рейдерского захвата со сторонынынешнего директора шоу Евгения Орлова.Как писали Dni.Ru, ранее экс-продюсер "Уральских пельменей" раскрыл планнового руководства шоу по захвату власти. Сергей Нетиевский обвинил директора врейдерстве. Он утверждал, что новое руководство "Уральскихпельменей" не гнушается применять такие методы, как оговор, созданиенегативного фона в СМИ вокруг законного владельца, его деятельности и даже семьи.Цель – вымотать человека и вынудить отказаться от законных требований крейдерам о возврате активов.