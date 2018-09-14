Участники популярного
шоу Уральские пельмени потребовали от студии своего экс-директора Сергея
Нетиевского First Hand Media возмещения судебных расходов. Запрашиваемая сумма –
почти 650 тысяч рублей.
Участники популярного
шоу "Уральские пельмени" потребовали от студии своего экс-директора Сергея
Нетиевского First Hand Media возмещения судебных расходов. Запрашиваемая сумма –
почти 650 тысяч рублей.
Это решение было принято
в рамках дела студии FHM к артистам шоу на сумму 108 миллионов рублей, передает "РИА Новости". Студия Нетиевского пыталась признать
незаконными заключенные в 2016 году договора с 14-ю заемщиками, в том числе с
ООО "Уральские пельмени продакшн" и отдельными артистами шоу.
Студия потребовала
вернуть деньги, однако в начале этого года суды отклонили иски. Участники шоу
сдаваться не намерены. Теперь они требуют от Сергея Нетиевского возмещения
оплаты за расходы в судах. В сумму входит оплата судебного представителя, а
также возвращение оплаты проезда и проживания в отелях.
Напомним, ранее Нетиевский и "Уральские пельмени" вели спор
по поводу товарного знака шоу, зарегистрированного в 2011 году. Продюсер
считает, что его компания стала жертвой рейдерского захвата со стороны
нынешнего директора шоу Евгения Орлова.
Как писали Dni.Ru, ранее экс-продюсер "Уральских пельменей" раскрыл план
нового руководства шоу по захвату власти. Сергей Нетиевский обвинил директора в
рейдерстве. Он утверждал, что новое руководство "Уральских
пельменей" не гнушается применять такие методы, как оговор, создание
негативного фона в СМИ вокруг законного владельца, его деятельности и даже семьи.
Цель – вымотать человека и вынудить отказаться от законных требований к
рейдерам о возврате активов.