Их приговорили к условному сроку с выплатой штрафа в пользу государства

Их приговорили к условному сроку с выплатой штрафа в пользу государстваАлександровский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые владели подпольным казино.Как сообщает региональный Следственный комитет, они организовали нелегальный бизнес в 2016 году. 48-летний мужчина снял часть кафе и нанял помощника, подкованного в компьютерных технологиях. Когда слуб начал пользоваться популярностью, они открыли еще пять точек.В июле 2017 года полицейские обнаружили подпольное казино. Суд приговорил мужчин к условным срокам - по 3,5 года. Также они заплатят штраф - почти 10 млн рублей в пользу государства.