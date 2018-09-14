На севере Крыма с 14 сентября планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. Причина: в Армянске ухудшилась экологическая ситуация. Содержание вредных веществ в воздухе в пять раз превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК).

На севере Крыма с 14 сентября планируется ввести режим чрезвычайной ситуации. Причина: в Армянске ухудшилась экологическая ситуация. Содержание вредных веществ в воздухе в пять раз превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК).Токсических отравлений нет ни у детей, ни у взрослых, подчеркнула глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. Она не видит необходимости в эвакуации взрослого населения Армянска, сообщает "Интерфакс".Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко назвал шесть версий возникновения химического загрязнения в Армянске. Первая из них – это сброс неустановленных химических веществ со стороны Украины. Превышение выброса химических веществ в атмосферу предприятием "Титановые инвестиции" – вторая версия.Кроме того, рассматриваются также возможности выбросов на предприятиях "Бром", "Крымский содовый завод" и превышение концентрации и сбросов серной кислоты в кислотонакопитель "Титановых инвестиций". Последняя версия – нарушение правил эксплуатации кислотонаполнителя. В нем просто не оказалось достаточного количества воды.Игорь Михайличенко пообещал назвать виновных, как только будут выявлены причины произошедшего.Плохой запах и похожий на ржавчину желтый налет на металлических предметах появился в Армянске 24 августа. Жители города жаловались на першение в горле и сыпь на коже. Также в городе пожелтела и раньше времени опала листва с деревьев.В ночь на 4 сентября в Армянске была превышена предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида. Конденсат выпал из-за перепада ночных и дневных температур. На две недели была прекращена работа филиала предприятия "Титановых инвестиций". Химические отходы сбрасываются в отстойник предприятия с начала 1970-х годов.Площадь отстойника – 42 квадратных километра, в объем – 30 миллионов кубометров. В августе 2018 года кислотонакопитель из-за засушливой погоды пересох. В кислотонакопителе осталось только 1,6 миллиона кубометров воды.Из-за испарения было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 247.