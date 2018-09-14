Уникальную операцию провели хирурги Боткинской больницы: они спасли жизнь пациентки, которая попала к ним совсем с другим диагнозом. Врачам удалось вовремя диагностировать у нее опасное заболевание. Оказалось, артерии перекрыл тромб длиной 20 сантиметров. Почему только в Боткинской больнице смогли спасти такого пациента?

Уникальную операцию провели хирурги Боткинской больницы: они спасли жизнь пациентки, которая попала к ним совсем с другим диагнозом. Врачам удалось вовремя диагностировать у нее опасное заболевание. Оказалось, артерии перекрыл тромб длиной 20 сантиметров. Почему только в Боткинской больнице смогли спасти такого пациента?- Звонит мой сын, я с ним разговариваю по телефону, счастливая, веселая. Я стала трубку закрывать, и меня повело, повело, и больше я ничего не помню.Эмилии Сергеевне 78 лет. В Боткинской больнице ей удаляли катаракту — правый глаз практически не видел. После операции женщине резко стало плохо. Пациентку срочно перевели в реанимацию.- Мои, конечно, все перепугались, и врачи...Оказалось — острый ишемический инсульт. Длина тромба составляла 20 сантиметров: он начинался в шее и заканчивался глубоко в голове."Сосуд, который был поражен, действительно большой, в диаметре он равен моему мизинцу. Соответственно, если представить пожилую даму, у которой выключился из кровоснабжения такой большой сосуд, то вероятность летального исхода, если ничего не делать, была более чем 50 процентов", — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы имени С.П. Боткина Максим Домашенко.В таких случаях спасти пациента возможно в течение первых шести часов. Лишь потому, что клиника многопрофильная, Эмилию Сергеевну прооперировали уже через час.Сложность операции заключалась в том, что у пациентки были закрыты три артерии: две мозговые и внутренняя сонная. Все вместе они кровоснабжают половину головного мозга. Такие поражения встречаются лишь у пяти процентов больных инсультом.Врачи провели тромбоэкстракцию — так называется высокотехнологичный способ извлечения тромба из сосуда. Операция проходит без разрезов, потеря крови минимальная."Операция проводится через прокол бедренной артерии. После этого мы подводим микрокатетеры — микропроводники — к пораженному сегменту артерии, расправляем стент-ретривер, он обволакивает тромб, как паутина, и после этого мы удаляем этот стент-ретривер и восстанавливаем просвет", — говорит заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской клинической больницы имени С.П. Боткина Александр Араблинский.При таких операциях тромб удаляется полностью, за счет чего снижается смертность, а пациент восстанавливается быстрее.