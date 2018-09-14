Он потерялся, когда собирал ягоды в лесу

Он потерялся, когда собирал ягоды в лесуВ Судиславском районе 66-летний пенсионер сутки бродил по болотам.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, мужчина пошел в лес за ягодами 12 сентября. Его родственники забили тревогу, и полицейские отправились на поиски. У входа в лесной массив они обнаружили велосипед пенсионер.Самого пожилого мужчину удалось найти только утром. Он вышел на звуковые сигналы поисковиков. Пенсионер забыл взять мобильный телефон и остался ночевать у костра.