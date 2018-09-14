Температура опустится до -2 градусов

Температура опустится до -2 градусовВ северных районах Костромской области ожидаются заморозки, сообщают в пресс-службе региональной администрации.В ночные и утренние часы 15 сентября температура водуха опустится до -2 градусов.Департамент региональной безопасности и ГУ МЧС рекомендуют жителям учитывать эту информацию в повседневной жизни. Необходимо быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных приборов.При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) незамедлительно информируйте оперативные службы области по телефону «01» и «101» с мобильного телефона или 112.