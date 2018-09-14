С территории строящегося объекта злоумышленник похитил пятьдесят метров кабеля, который впоследствии сдал в пункт приема металла.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Собинки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в августе текущего года молодой человек, находясь на территории строящегося объекта в городе Собинка, совершил кражу пятидесяти метров кабеля. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 10 тысяч рублей.Подозреваемый в краже был задержан собинскими полицейскими и дал признательные показания. Кабель местный житель сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Расследование уголовного дела продолжается.