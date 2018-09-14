В Петербурге врачи спасают жизнь годовалого мальчика, который был госпитализирован с истощением. Выяснилось, что его 25-летняя мать сидела на строгой диете, кормила малыша грудным молоком только раз в сутки, а сама долгое время питалась лишь овсяными хлопьями, сваренными в бульоне из рыбьих костей.

В Петербурге врачи спасают жизнь годовалого мальчика, который был госпитализирован с истощением. Выяснилось, что его 25-летняя мать сидела на строгой диете, кормила малыша грудным молоком только раз в сутки, а сама долгое время питалась лишь овсяными хлопьями, сваренными в бульоне из рыбьих костей.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, сообщает управление СК РФ по Санкт-Петербургу.Врачи же уже почти неделю выхаживают истощенного ребенка, который четыре дня находился в реанимации.На данный момент он переведен в обычную палату, но вопрос о выписке ребенка из больницы пока не стоит, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.По ее информации скорую помощь вызвал отец малыша, испугавшийся за его состояние.Городское ведомство по защите прав детей сообщает, что мать находится в больнице вместе с ребенком. При этом, по оценке врачей, ей самой необходима медицинская помощь."Она не может ухаживать за сыном, так как больше года практически ничего не ела и сильно ослабла", — отметили в аппарате детского омбудсмена в Петербурге.Там также выяснили, что малыш в месячном возрасте уже попадал в больницу. Это произошло после того, как врачи детской поликлиники сообщили органам опеки и попечительства, что мальчик не прибавляет в весе, а родители не соблюдают гигиенические требования и не обеспечивают ему надлежащие бытовые условия.Вскоре после этого семья переехала в другой район города, не уведомив об этом органы опеки.