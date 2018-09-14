Беседы прошли в формате активного диалога, в процессе которого и родители и дети смогли получить ответы на все интересующие вопросы.

12 сентября текущего года сотрудники ОМВД России по Петушинскому району посетили школы и дошкольные учреждения района, где провели профилактические беседы с родителями и детьми о правилах безопасного поведения.В детском садике № 1 в городе Петушки инспектор ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району Евгения Сычева приняла участие в родительском собрании. Капитан полиции напомнила о важности соблюдения Правил дорожного движения, в том числе при переходе дороги, катании на велосипедах, самокатах, рассказала о различных опасных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге и о том, как их избежать.Инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Татьяна Захарцева призвала родителей наблюдать за поведением своих детей, кругом их общения, проведением досуга, обязательно разговаривать с детьми «по душам» и прислушиваться к их проблемам и просьбам.В этот же день прошли общешкольные собрания на тему «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» для учащихся Аннинской средней общеобразовательной школы, в начальной школе в городе Покров, а также средней общеобразовательной школе, расположенной в поселке Вольгинский.Беседы прошли в формате активного диалога, в процессе которого и родители и дети смогли получить ответы на все интересующие вопросы.