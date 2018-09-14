Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах смерти в Реутове 29-летнего мужчины после укола успокоительного, который ему сделал фельдшер скорой помощи. Медиков вызвали его родители из-за неадекватного поведения сына.

Подмосковные следователи разбираются в обстоятельствах смерти в Реутове 29-летнего мужчины после укола успокоительного, который ему сделал фельдшер скорой помощи.Как сообщает региональное управление СК РФ, предварительно установлено, что 13 сентября родители молодого мужчины вызвали бригаду скорой помощи в связи с неадекватным поведением сына.Когда медики приехали, он вел себя агрессивно. Фельдшер принял решение сделать ему укол успокоительного, и через несколько минут мужчина скончался.Во время осмотра места происшествия была найдена пластиковая бутылка с веществом растительного происхождения.По факту смерти мужчины ведется расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего с целью установления причины смерти.