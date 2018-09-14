В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как сингапурские выдры толпой нападают на крокодила, отгоняя его от своего места обитания. Многие зрители поразились тому, насколько четко сработали эти, на первый взгляд, миролюбивые поедатели рыбы.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как сингапурские выдры толпой нападают на крокодила, отгоняя его от своего места обитания. Многие зрители поразились тому, насколько четко сработали эти, на первый взгляд, миролюбивые поедатели рыбы, сообщает Straits Times.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как мимо скопления выдр проплывает крокодил, и те сразу набрасываются на хищника, еще до того, как тот успеет напасть. В результате выдры устраивают групповое избиение потенциального обидчика.Несмотря на удивленные реакции многих зрителей, биологи говорят, что такие потасовки в порядке вещей."Выдры – семейные животные. Как только кому-то из них начинает грозит опасность, другие сразу приходят на помощь", — отмечают ученые.По словам исследователей, крокодил находился в большей опасности, чем выдры – нескольких маленьких животных вполне хватит, чтобы убить крупного хищника. В этот же раз аллигатору повезло, он смог уплыть восвояси.