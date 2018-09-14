Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова заявила,
что снимет гимнастку Александру Солдатову с
многоборья на чемпионате мира в Софии. Это произойдет при условии, если девушка
будет выступать неидеально.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова заявила,
что снимет гимнастку Александру Солдатову с
многоборья на чемпионате мира в Софии. Это произойдет при условии, если девушка
будет выступать неидеально.
Россиянка Александра
Солдатова одержала победу в соревнованиях с лентой
на ЧМ по художественной гимнастике. В финале упражнений с лентой спортсменка
набрала 18,600 балла, что на 1,300 балла меньше, чем результат, показанный в
квалификации.
Однако строгая глава ВФХГ осталась не
удовлетворенной выступлением гимнастке и устроила ей публичную порку, отчитав
за погрешности. "Она не сделала половину элементов в финале. И если будет
завтра также делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль", -
цитирует Винер-Усманову "Р-Спорт".
Эта награда
стала для Солдатовой первой личной медалью высшего достоинства
на чемпионатах мира. Финал в индивидуальном многоборье пройдет 14 сентября. Отметим, в
упражнениях с булавами золото завоевала Дина Аверина, а ее сестра Арина стала
третьей.
Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал
в Софии 10 сентября. Он собрал мировых звезд одного из самых красивых видов
спорта. Россию на соревнованиях представляют многократные чемпионки мира,
лидеры сборной Александра Солдатова, Арина Аверина и Дина Аверина. В качестве
запасной приехала Екатерина Селезнева.