Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова заявила, что снимет гимнастку Александру Солдатову с многоборья на чемпионате мира в Софии. Это произойдет при условии, если девушка будет выступать неидеально.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер-Усманова заявила,что снимет гимнастку Александру Солдатову смногоборья на чемпионате мира в Софии. Это произойдет при условии, если девушкабудет выступать неидеально.Россиянка АлександраСолдатова одержала победу в соревнованиях с лентойна ЧМ по художественной гимнастике. В финале упражнений с лентой спортсменканабрала 18,600 балла, что на 1,300 балла меньше, чем результат, показанный вквалификации.Однако строгая глава ВФХГ осталась неудовлетворенной выступлением гимнастке и устроила ей публичную порку, отчитавза погрешности. "Она не сделала половину элементов в финале. И если будетзавтра также делать, то сниму ее с соревнований. Да, несмотря на медаль", -цитирует Винер-Усманову "Р-Спорт".Эта наградастала для Солдатовой первой личной медалью высшего достоинствана чемпионатах мира. Финал в индивидуальном многоборье пройдет 14 сентября. Отметим, вупражнениях с булавами золото завоевала Дина Аверина, а ее сестра Арина сталатретьей.Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовалв Софии 10 сентября. Он собрал мировых звезд одного из самых красивых видовспорта. Россию на соревнованиях представляют многократные чемпионки мира,лидеры сборной Александра Солдатова, Арина Аверина и Дина Аверина. В качествезапасной приехала Екатерина Селезнева.