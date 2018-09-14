Владимирводоканал продолжает реконструкцию городских ливнёвок. Минувшим летом Андрей Шохин распорядился подготовить список наиболее затапливаемых территорий города.

"Владимирводоканал" продолжает реконструкцию городских "ливнёвок". Минувшим летом Андрей Шохин распорядился подготовить список наиболее затапливаемых территорий города. В него попали улицы Мира, Воровского, Герцена, Безыменского, Гороховая, а также Воронцовский переулок и проспект Строителей. На реконструкцию "ливнёвок" депутаты городского Совета выделили 5 млн рублей. Учитывая, что впереди осень с затяжными дождями, работы решили не откладывать. Поэтапная реконструкция проблемных участков уже началась, сообщает сайт городской администрации.