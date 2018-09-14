Такое решение принял сити-менеджер Андрей Шохин

Такое решение принял сити-менеджер Андрей ШохинАдминистрация Владимира решила сделать реконструкцию ливневок до осенних потопов в 2018 году. Об этом сообщил сити-менеджер Андрей Шохин.Специалисты МУП «Владимирводоканал» уже составили сметы на проведение работ на сетях. Речь идет об участках на улицах Мира, Воровского, Герцена, Безыменского, Гороховой, а также вдоль Воронцовского переулка и на проспекте Строителей.Именно здесь в летние аномальные дожди скапливалась вода. Власти пытаются не допустить коммунальной аварии в новом сезоне.Из бюджета города на работы выделили пять миллионов рублей. Еще 9,5 млн предприятие будет вкладывать из собственных средств.