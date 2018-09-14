Глава украинского МИД Павел Климкин обвинил Россию в прекращении подачи днепровской воды на Крымский полуостров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава украинского МИД Павел Климкин обвинил Россию в прекращении подачи днепровской воды на Крымский полуостров.Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", – написал министр.Ранее сообщалось, что партия "Оппозиционный блок" в Раде потребовала от властей Украины "немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде" и тем самым прекратить "геноцид, который нарушает их права".Также парламентарии потребовали отправить в отставку главу МИД Павла Климкина, ранее заявившего, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, где будет указываться принадлежность полуострова России.Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет призвал власти Украины прекратить циничные заявления по статусу Крыма и ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова."Я не знаю, чем продиктовано это заявление Климкина, может какой-то опасной болезнью, связанной с потерей памяти. Киевские власти быстро забывают о тех блокадах, которые они сделали, и провокациях в отношении Крыма. Им пора прекратить делать циничные заявления в адрес крымчан, и набравшись смелости ответить по всем международным законам за водную блокаду полуострова", — сказал РИА Новости Шеремет.Он подчеркнул, что водная блокада Крыма является вопиющим международным преступлением, сходящее с рук киевскому режиму уже более четырех лет."Настало время ответить за это преступление по отношению к крымскому народу", — заявил Шеремет.Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему удалось решить после переброски воды из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.