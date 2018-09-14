Посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва не
обернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогеру
пришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури.
Посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва не
обернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогеру
пришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури.
Дорога на фестиваль для Алены Водонаевой и ее мужа Алексея
Комова (более известного как Косинус) была долгой. Самолет из Москвы
приземлился в Лос-Анджелесе, откуда пара на машине отправилась в пустыню Блэк-Рок.
Алена готовилась к поездке в Неваду еще в Москве. Телезвезда
нарастила длинные волосы и покрасила их в ярко-розовый цвет. "Все
нормальные жены и матери вторых, а то и третьих детей заводят в моем возрасте.
А я крашу волосы в розовый, нарастила неоновые ресницы, светящиеся в
ультрафиолете, покрасила ногти в розовый, светящийся в темноте лак, и улетаю на
Burning man!", – шутила телезвезда.
Из Лос-Анджелеса ехали более десяти часов. Однако самые
крупные неприятности начались на подступах к месту проведения музыкального
форума. На раскаленную пустыню обрушилась песчаная буря. При этом въехать на территорию было невозможно – организаторы
устроили досмотр всех машин, в результате образовалась огромная очередь.
По словам Алены, ни она, ни Алексей не думали, что им устроят
такой "теплый" и "радушный" прием – с таким хамским
отношениям к людям, заплатившим за билеты две с половиной тысячи долларов, они
сталкиваются впервые. В пробке, задыхаясь от жары и ветра пополам с песком, пара
провела около десяти часов – но не сдалась. В результате они все же прорвались
на фестиваль.
Позже Алена рассказала о своих впечатлениях о фестивале. "Город
в пустыне, который строится ровно на неделю, а после исчезает как пыль, не
оставляя за собой ничего. Город без электричества, водопровода, канализации и
света, который существует лишь для 70.000 людей из 7 миллиардов человек на
земле. Город без денег, магазинов, интернета и какой-либо инфраструктуры",
– опубликовала Водонаева мрачное описание фестиваля Burning Man.
Однако телезвезда не сдается. Они с Алексеем ездят на
велосипедах, преодолевая за день десятки километров по пустыне. По словам
Алены, она любит сложности, всегда готова к приключениям, новому опыту, новым
знаниям и неизведанным территориям.