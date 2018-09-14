Посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва не обернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогеру пришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури.

Посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва необернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогерупришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури.Дорога на фестиваль для Алены Водонаевой и ее мужа АлексеяКомова (более известного как Косинус) была долгой. Самолет из Москвыприземлился в Лос-Анджелесе, откуда пара на машине отправилась в пустыню Блэк-Рок.Алена готовилась к поездке в Неваду еще в Москве. Телезвезданарастила длинные волосы и покрасила их в ярко-розовый цвет. "Всенормальные жены и матери вторых, а то и третьих детей заводят в моем возрасте.А я крашу волосы в розовый, нарастила неоновые ресницы, светящиеся вультрафиолете, покрасила ногти в розовый, светящийся в темноте лак, и улетаю наBurning man!", – шутила телезвезда.Из Лос-Анджелеса ехали более десяти часов. Однако самыекрупные неприятности начались на подступах к месту проведения музыкальногофорума. На раскаленную пустыню обрушилась песчаная буря. При этом въехать на территорию было невозможно – организаторыустроили досмотр всех машин, в результате образовалась огромная очередь.По словам Алены, ни она, ни Алексей не думали, что им устрояттакой "теплый" и "радушный" прием – с таким хамскимотношениям к людям, заплатившим за билеты две с половиной тысячи долларов, онисталкиваются впервые. В пробке, задыхаясь от жары и ветра пополам с песком, парапровела около десяти часов – но не сдалась. В результате они все же прорвалисьна фестиваль.Позже Алена рассказала о своих впечатлениях о фестивале. "Городв пустыне, который строится ровно на неделю, а после исчезает как пыль, неоставляя за собой ничего. Город без электричества, водопровода, канализации исвета, который существует лишь для 70.000 людей из 7 миллиардов человек наземле. Город без денег, магазинов, интернета и какой-либо инфраструктуры",– опубликовала Водонаева мрачное описание фестиваля Burning Man.Однако телезвезда не сдается. Они с Алексеем ездят навелосипедах, преодолевая за день десятки километров по пустыне. По словамАлены, она любит сложности, всегда готова к приключениям, новому опыту, новымзнаниям и неизведанным территориям.