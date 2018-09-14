Телеведущий отреагировал на возможные
санкции США по делу Скрипалей. Владимир Соловьев считает, что наша страна в
этом случае должна ввести ответные меры.
Телеведущий отреагировал на возможные
санкции США по делу Скрипалей. Владимир Соловьев считает, что наша страна в
этом случае должна ввести ответные меры.
Помощник госсекретаря
США Маниша Сингх ранее заявила, что Россия должна
разрешить проводить инспекции и проверки на своих химических объектах. Лишь в
этом случае Соединенные Штаты не будут вводить в ноябре этого года "новый
жесткий пакет санкции".
Такая неприкрытая
наглость США и ее президента Дональда Трампа вызывает негодование и возмущение.
В свою очередь Соловьев считает, что логики в действиях Вашингтона искать не
приходится.
Журналист
заявил, что все обвинения США базируются на положениях их внутреннего закона. "Но
это же не детский сад! Существует система международных законов и
договоренностей… Что это значит – Америка хочет что-то проверить? Ну, в таком
случае, наверное, должен действовать принцип взаимности: давайте и мы проверим",
– цитирует Соловьева РИА ФАН.
Выражаясь
фигурально, телеведущий врезал в морду зарвавшемуся Трампу, но не физически, а
словами. "Нам надо уже начать что-то делать – ведь санкционное давление будет
только нарастать. Нам необходимо переходить к ответным мерам", – заключил
телеведущий.
При этом
Владимир Соловьев обратил внимание на то, что Россия уже дала все необходимые гарантии, когда в
начале 2000-х годов уничтожила все запасы своего химического оружия. Однако США
до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств и свое химическое оружие
так до конца и не уничтожила.