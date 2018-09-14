Телеведущий отреагировал на возможные санкции США по делу Скрипалей. Владимир Соловьев считает, что наша страна в этом случае должна ввести ответные меры.

Телеведущий отреагировал на возможныесанкции США по делу Скрипалей. Владимир Соловьев считает, что наша страна вэтом случае должна ввести ответные меры.Помощник госсекретаряСША Маниша Сингх ранее заявила, что Россия должнаразрешить проводить инспекции и проверки на своих химических объектах. Лишь вэтом случае Соединенные Штаты не будут вводить в ноябре этого года "новыйжесткий пакет санкции".Такая неприкрытаянаглость США и ее президента Дональда Трампа вызывает негодование и возмущение.В свою очередь Соловьев считает, что логики в действиях Вашингтона искать неприходится.Журналистзаявил, что все обвинения США базируются на положениях их внутреннего закона. "Ноэто же не детский сад! Существует система международных законов идоговоренностей… Что это значит – Америка хочет что-то проверить? Ну, в такомслучае, наверное, должен действовать принцип взаимности: давайте и мы проверим",– цитирует Соловьева РИА ФАН.Выражаясьфигурально, телеведущий врезал в морду зарвавшемуся Трампу, но не физически, асловами. "Нам надо уже начать что-то делать – ведь санкционное давление будеттолько нарастать. Нам необходимо переходить к ответным мерам", – заключилтелеведущий.При этомВладимир Соловьев обратил внимание на то, что Россия уже дала все необходимые гарантии, когда вначале 2000-х годов уничтожила все запасы своего химического оружия. Однако СШАдо сих пор не выполнила взятых на себя обязательств и свое химическое оружиетак до конца и не уничтожила.