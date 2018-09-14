В Армянске (север Крыма), где в конце августа в атмосферу произошел выброс химических веществ, решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Василий Телиженко. По его словам, жители отреагировали на это решение нормально, и паники в городе нет.

В Армянске (север Крыма), где в конце августа в атмосферу произошел выброс химических веществ, решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Василий Телиженко. По его словам, жители отреагировали на это решение нормально, и паники в городе нет.Сроки окончания режима ЧС определит штаб по ликвидации экологической проблемы в Армянске. Начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС РФ по Крыму Алексей Фридман ранее рассказал, что предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосфере превышена более чем в 5 раз, передает "Интерфакс".В Армянске, расположенном на Перекопском перешейке, проживает около 22 тысяч человек. Жаловаться на резкий запах в воздухе, ржавый налет, покрывший металлические предметы, а также на першение в горле и сыпи на коже местные жители начали еще 24 августа. Кроме того, на деревьях пожелтела и раньше времени опала листва.4 сентября власти республики сообщили, что превышена концентрация сернистого ангидрида и приостановили работу градообразующего предприятия — химзавода по производству диоксида титана "Титановые инвестиции". Одной из причин выброса могли стать испарения с используемого предприятием кислотонакопителя из-за дефицита воды.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.