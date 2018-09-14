Состояние попавшей в больницу Дарьи Друзьяк, заявившей, что ждет ребенка от певца Александра Серова, который ее якобы изнасиловал, и подравшейся на шоу Андрея Малахова, ухудшилось. Модели понадобилась более квалифицированная помощь, и поддержать ее пришел священнослужитель.

Состояние попавшей в больницу Дарьи Друзьяк, заявившей, что ждет ребенка от певца Александра Серова, который ее якобы изнасиловал, и подравшейся на шоу Андрея Малахова, ухудшилось. Модели понадобилась более квалифицированная помощь, и поддержать ее пришел священнослужитель.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дарья Друзьяк опубликовала видео, на котором запечатлела батюшку, стоящего перед иконами. Образы святого Пантелеймона, который помогает больным и немощным, и Девы Марии расположены на маленьком столике. Рядом потир, свечи, крест и, предположительно, библия. Священник читает молитву, держа в руках другую книгу. На втором видео Друзьяк, сменившая порванную ночнушку на черное одеяние, крестится в камеру.Комментаторы взорвались от возмущения. "Ой артисткаааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Перебор конкретный", "Как там все плоооохо(((", "иди в монашки твою же мать", "Почему она не психушке?", "Днище ...креститься перед телефоном ! 30 лет мозгов нет", "У нее по-моему реально кукуху снесло", "Это реально жесть", "Это кто тут крестится?! Человек который крестик на землю ложил в ноги Серову?! Для нее вера не больше, чем показуха, как и вся ее жизнь", – брызгали слюной рассерженные пользователи Сети.К слову. ранее сама Дарья Друзьяк сказала, что ей нужно в клинику неврозов. Модель дала понять, что ее состояние ухудшилось, когда сообщила, что ей требуется "более квалифицированная помощь". "Меня хотят переводить в клинику неврозов, чтобы там занимались моим здоровьем, потому что оно нестабильное. Меня постоянно тошнит, у меня токсикоз, у меня головокружение, панические атаки. Я вообще не знаю, что происходит с моим организмом. У меня до сих пор задержка месячных", – сообщила Дарья, после чего разрыдалась.