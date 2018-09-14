Из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВладимиро-Суздальский музей-заповедник – собиратель и хранитель историко-художественных ценностей. Комплектование коллекции современного искусства – одна из его основных задач. На выставке «Новые поступления. Графика, живопись, скульптура» представлены экспонаты, поступившие в фонды ГВСМЗ начиная с 2014-го по первую половину 2018 года.За этот период музейные художественные коллекции пополнились 576 предметами. Среди них заметное место занимают авторские произведения живописцев, графиков, мастеров художественного стекла, лаковой живописи XX - XXI вв.На выставке представлены 32 наиболее интересные работы. Их авторы – владимирские художники: некоторые родились на Владимирской земле, другие оказались здесь в силу обстоятельств. На вернисаже можно увидеть полотна живописцев – О.Н. Модорова, Ю.А. Мокшина, Д.А. Холина, скульптуры Г.И. Лаптева (1942-2009). Привлекут внимание посетителей выполненные в жанре пейзажа гравюры В.А. Басманова (1948-2004), живописные и пастельные работы В.П. Севостьянова.Несомненный интерес представят акварели известного советского художника М.Е. Горшмана (1902-1972), созданные им во время творческих командировок в Крым, Молдавию, на Азовское море в конце 1920-х - начале 1960-х гг.; также рисунки 1940-х - 1990-х гг. художника и теоретика искусства Э. М. Белютина (1925-2012).Выставка продлится по 11 ноября 2018 года.Официальное открытие выставки 17 сентября, в понедельник, в 14:00(МЦ «Палаты». Выставочные залы №№ 5-6).