Дух далеких путешествий в эти выходные можно будет ощутить на дизайн-заводе Флакон: москвичам предлагают отправиться в Сингапур. Любителей загадок истории ждут в Музее архитектуры. А самых активных приглашают на осенний велопарад.

Дух далеких путешествий в эти выходные можно будет ощутить на дизайн-заводе "Флакон": москвичам предлагают отправиться в Сингапур. Любителей загадок истории ждут в Музее архитектуры. А самых активных приглашают на осенний велопарад.Строгинская пойма в это воскресенье будет усыпана белоснежными парусниками. В 12 часов дня десятки судов выйдут на воду, как на подиум, и покажут парусное дефиле. К нему сейчас как раз готовятся: матросы начищают палубы, расправляют паруса и рассчитывают траекторию. Соревноваться суда будут не только в красоте, но и в быстроте. Прокатиться на яхте сможет каждый желающий — главное, надевайте непромокаемую одежду.А на дизайн-заводе "Флакон" в эти выходные можно отправиться в путешествие до Сингапура. Из Азии в столицу приедут шеф-повара, дизайнеры, музыканты. Гостям предложат попробовать экзотические блюда, сделать украшения из стекла и примерить колоритную национальную одежду.Лучше познакомиться с традициями и бытом нашей страны можно будет в Измайловском кремле — туда съедется больше 300 мастеров и ремесленников со всей России. Каждого желающего они научат плести кружева, валять из шерсти, резать по дереву, выпекать пряники и делать многое другое.Вернуться в прошлое и почувствовать дух истории есть шанс и на выставке, которая открылась в Музее архитектуры. Там можно не просто увидеть уникальные археологические находки, например, украшения скандинавских женщин или старинную посуду, но и узнать, как их добывали археологи, на интерактивном макете кургана.В цирке на проспекте Вернадского в эти выходные завершается фестиваль "Идол". На арене выступают лучшие цирковые артисты со всего мира: гимнасты из Перу, жонглеры из Чехии, канатоходцы из Китая. Зрелищное шоу показывают два раза в день.Те, кто не успеет купить билет в цирк, могут прийти в парк "Сокольники". С утра до вечера там — клоунские представления, шествия, концерты, конкурсы и много сюрпризов.А те, у кого есть велосипед и желание немного позаниматься спортом, встречаются в воскресенье в 11 утра на Останкинском проезде: оттуда стартует осенний велопарад. Будьте готовы — проехать надо будет 30 километров.