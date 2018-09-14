Представители американского телеканала AMC объявили, что продлевают популярный сериал о зомби Ходячие мертвецы еще как минимум на 10 лет. Телевизионщики говорят, что уход некоторых ключевых актеров из проекта их не смущает.

Представители американского телеканала AMC объявили, что продлевают популярный сериал о зомби "Ходячие мертвецы" еще как минимум на 10 лет. Телевизионщики говорят, что уход некоторых ключевых актеров из проекта их не смущает, сообщает Forbes.Глава AMC Джош Сапан отметил, что проект "Ходячие мертвецы" успешен, и его ждет яркое будущее."У нас есть четкий и продуманный план развития. Нам очень н хочется огрочать многочисленных зрителей, которым за эти годы полюбился сериал и его мир", — отметил Сапан.Впрочем, никакой конкретной информации о развитии сериала руководитель AMC не раскрыл. Сейчас канал занимается также работой над приквелом проекта под названием "Бойтесь ходячих мертвецов".Сапан не раз говорил, что по мотивам этого шоу будет снять полнометраэный фильм. Девятый сезон "Ходячих мертвецов" стартует 7 октября.