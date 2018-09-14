Детский технопарк открылся в Александрове. В образовательном учреждении ребята будут изучать робототехнику. Сможет ли подобная площадка стать кузницей кадров для высокотехнологичных производств? На торжественном открытии Александровского кванториума побывал Константин Миронов.

Детский технопарк открылся в Александрове. В образовательном учреждении ребята будут изучать робототехнику. Сможет ли подобная площадка стать кузницей кадров для высокотехнологичных производств? На торжественном открытии Александровского кванториума побывал Константин Миронов.(г. Александров)В Александровском промышленно-гуманитарном колледже открылся детский технопарк по направлению Робототехника. Создан он в рамках реализации новой модели системы дополнительного образования - с использованием инновационного оборудования. Асланбек занимается робототехникой уже не один год. Считает, что знания, которые он получает на занятиях, будут очень востребованы в будущем. В копилке молодого человека уже награда за первое место в областных соревнованиях по робототехнике.Асламбек Курбонов, ученик школы № 14: "Ну мы давно, наверное, класса с седьмого занимаемся робототехникой, создаём роботов. Несколько раз ездили на соревнования во Владимир, представляли там своих роботов, которых делали мои одноклассники, и из старших классов тоже делали. Создавали некоторые машины, вот роботов, которые шагают и на радиоуправление".Преподаватель робототехники считает, что подобные знания нужно прививать школьникам с раннего детства. Только так из юных конструкторов вырастут настоящие инженеры-изобретатели. Теперь, когда в Александрове открылся подобный центр, которому активно будет помогать владимирский Кванториум, результаты новых разработок пойдут только вверх.Александр Смирнов, преподаватель робототехники: "Эти знания очень востребованы при программировании станков с ЧПУ – это те же самые 3D принтеры. Конструирование – это инженеры разнопрофильные. Инженеры-программисты, инженеры-конструкторы. То есть, из них можно вырастить очень много интересных людей, интересных специалистов".Стоимость подобного технопарка - 13,5 миллионов рублей, причём, по словам директора, деньги были потрачены рационально. 11 миллионов ушло на техническое оснащение современного технопарка. В двух его лабораториях, оснащенных современными компьютерами, 3D-принтерами, оборудованием для лазерной резки, ребята будут заниматься робототехникой и микроэлектроникой, осваивать программы трёх уровней сложности.Дмитрий Жуков, директор Александровского промышленно-гуманитарного колледжа: "Учитывая то, что мы живем в Александровском районе, в городе Александрове, мы знаем свои реалии, ну, если можно так выразиться: наши потребности в направлениях развития наших детей, создание их будущей профессиональной траектории. Мы предположили сделать то, что вы сегодня видите, что мы сегодня сделали".Вице-губернатор по социальной политике считает, что открытие подобных центров – это инвестиции в будущее. Ведь ребята получат целый набор знаний, который потом повлияет на выбор профессии, а также сделает большой вклад в наукоёмкие производства. Такое направление, по словам Михаила Колкова, имеет огромный полный производственный цикл, ведь ребята проходят весь путь - от идеи и до полной её реализации.Михаил Колков, вице-губернатор по социальной политике: "Здесь, в Александрове, открыта новая площадка Технопарк 33. Конечно, это кузница кадров и возможность отбирать детей, которые талантливы в техническом творчестве, будущих инженеров, будущих технологов. И с учётом того, что в Александрове всегда ценились люди, которые могут представлять из себя кадровый капитал предприятий, то, конечно, Технопарк 33 – это кузница кадров и для высшего образования, и предприятий".Следующий технопарк откроется в Гусь-Хрустальном. В планах также создать мобильный Кванториум, чтобы доносить идеи технического творчества до детей в глубинке, где открытие стационарных кванториумов пока невозможно.