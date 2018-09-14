Певец Филипп Киркоров записал неожиданный дуэт с вокалистом Егором Кридом. Клип на совместное детище артистов появился на YouTube только сегодня, 14 сентября, но уже успел наделать много шума. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим мнением по поводу нового ролика.

Певец Филипп Киркоров записал неожиданный дуэт с вокалистомЕгором Кридом. Клип на совместное детище артистов появился на YouTube только сегодня,14 сентября, но уже успел наделать много шума. Член экспертного совета поразвитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ruсвоим мнением по поводу нового ролика.Клип является переработанной версией хита Киркорова"Цвет настроения синий". По сюжету Киркоров подписывает контракт слейблом рэпера Тимати Black Star и вместе с Егором отправляется в тайный бункер подгородом, в котором кардинально меняет свой стиль: он избавляется от перьев иблесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный наряд имассивные золотые украшения.По мнению Манукяна, новыми работами Филипп Бедросовичпытается "омолодить" свою аудиторию. Артист жаден до славы, он пытается удержать трон поп-короля – именно исходя из этого желания, он теперь подбираетсебе партнера для дуэта."Стало окончательно понятно, что Филиппу Киркорову наскучилиего бабушки-поклонницы на концертах. Именно это, как мне видится, он дал понятьв клипе "Ибица", где его облизывала престарелая мадам, от которой еговоротило. На самом деле, запись рэп-трека с Егором Кридом говорит о том, чтоФилипп Бедросович захотел прилива "свежей крови" на своих концертах.Ему очевидно не хватает внимания молодых фанаток и их он жаждет видеть насобственных шоу. Кроме Ольги Бузовой, которую к молодежи я бы причислять неторопился, так как она уже дама бальзаковского возраста, похоже никто с нимобниматься из молодежи не торопится. Поэтому Киркоров решил еще и в рэперы записаться",– рассудил аналитик.Член экспертного совета отметил, что это детище артиста напорядок лучше недавно вышедшей коллаборации с вокалистом Николаем Басковым – "Ибица".Это музыкальное видео, созданное шоуменами Иваном Ургантом и Александром Гудковым,настолько возмутило общественность, что в Интернете появилась петиция призывающаяс позором лишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставитьза пределы горячо любимой родины."Клип Киркорова с Кридом получился довольно приличным вотличие от гудковско-ургантовских потуг. Ну и на том спасибо. Хотелось быпосоветовать Киркорову послать Гудкова и Урганта с их "креативными"клипами далеко и надолго", – сообщилВадим Манукян.Добавим, что клип поп-короля и Крида вызвал неоднозначнуюреакцию у интернет-обывателей. Многие отметили, что в ролике былонепозволительно много рекламы. "Столько рекламы,чтоб заплатить Филипу чтоб он снялся с ними и дал добро на черный цвет﻿ (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"," Больше всего обидно за рекламодателей, которыетак бездарно сливают деньги в помойку. Ну и за народ конечно же обидно, накотором так нагло делают бабки. Сама идея прикольная, про цвет настроениячерный, стоит отдать должное, но зачем же было пихать столько рекламы именно вэтот клип, запихали бы в любой другой, а из этого сделали чисто хайповый", – рассуждали пользователи Сети.