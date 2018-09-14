Певец Филипп Киркоров записал неожиданный дуэт с вокалистом
Егором Кридом. Клип на совместное детище артистов появился на YouTube только сегодня,
14 сентября, но уже успел наделать много шума. Член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ru
своим мнением по поводу нового ролика.
Певец Филипп Киркоров записал неожиданный дуэт с вокалистом
Егором Кридом. Клип на совместное детище артистов появился на YouTube только сегодня,
14 сентября, но уже успел наделать много шума. Член экспертного совета по
развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ru
своим мнением по поводу нового ролика.
Клип является переработанной версией хита Киркорова
"Цвет настроения синий". По сюжету Киркоров подписывает контракт с
лейблом рэпера Тимати Black Star и вместе с Егором отправляется в тайный бункер под
городом, в котором кардинально меняет свой стиль: он избавляется от перьев и
блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный наряд и
массивные золотые украшения.
По мнению Манукяна, новыми работами Филипп Бедросович
пытается "омолодить" свою аудиторию. Артист жаден до славы, он пытается удержать трон поп-короля – именно исходя из этого желания, он теперь подбирает
себе партнера для дуэта.
"Стало окончательно понятно, что Филиппу Киркорову наскучили
его бабушки-поклонницы на концертах. Именно это, как мне видится, он дал понять
в клипе "Ибица", где его облизывала престарелая мадам, от которой его
воротило. На самом деле, запись рэп-трека с Егором Кридом говорит о том, что
Филипп Бедросович захотел прилива "свежей крови" на своих концертах.
Ему очевидно не хватает внимания молодых фанаток и их он жаждет видеть на
собственных шоу. Кроме Ольги Бузовой, которую к молодежи я бы причислять не
торопился, так как она уже дама бальзаковского возраста, похоже никто с ним
обниматься из молодежи не торопится. Поэтому Киркоров решил еще и в рэперы записаться",
– рассудил аналитик.
Член экспертного совета отметил, что это детище артиста на
порядок лучше недавно вышедшей коллаборации с вокалистом Николаем Басковым – "Ибица".
Это музыкальное видео, созданное шоуменами Иваном Ургантом и Александром Гудковым,
настолько возмутило общественность, что в Интернете появилась петиция призывающая
с позором лишить гражданства и Киркорова, и Баскова, а потом пинками выставить
за пределы горячо любимой родины.
"Клип Киркорова с Кридом получился довольно приличным в
отличие от гудковско-ургантовских потуг. Ну и на том спасибо. Хотелось бы
посоветовать Киркорову послать Гудкова и Урганта с их "креативными"
клипами далеко и надолго", – сообщил
Вадим Манукян.
Добавим, что клип поп-короля и Крида вызвал неоднозначную
реакцию у интернет-обывателей. Многие отметили, что в ролике было
непозволительно много рекламы. "Столько рекламы,
чтоб заплатить Филипу чтоб он снялся с ними и дал добро на черный цвет (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"," Больше всего обидно за рекламодателей, которые
так бездарно сливают деньги в помойку. Ну и за народ конечно же обидно, на
котором так нагло делают бабки. Сама идея прикольная, про цвет настроения
черный, стоит отдать должное, но зачем же было пихать столько рекламы именно в
этот клип, запихали бы в любой другой, а из этого сделали чисто хайповый", – рассуждали пользователи Сети.