Мужчина расплатился чужой картой за свои покупки, потратив в общей сложности 8 тысяч рублей.

11 сентября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Кольчугинскому району с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 32-летняя местная жительница.Сотрудниками полиции по «горячим следам» была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый заявительницы.В ходе допроса мужчина признался, что накануне он с потерпевшей находился в гостях у общей знакомой, где вместе они распивали спиртные напитки. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны 32-летней местной жительницы, фигурант похитил ее банковскую карту. Позже подозреваемый расплатился картой за свои покупки, потратив в общей сложности 8 тысяч рублей.В настоящее время следственным отделом Кольчугинского ОМВД в отношении 39-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).