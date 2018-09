Репортер американского телеканала NBC Гади Шварц провел рискованный репортаж прямо из сердца обрушившегося на США урагана Флоренс. Мужчину в буквальном смысле чуть не унесло. Зрители хвалят Шварца за мужество и критикуют его руководство за то, что оно подвергает сотрудников опасности.

Репортер американского телеканала NBC Гади Шварц провел рискованный репортаж прямо из сердца обрушившегося на США урагана Флоренс. Мужчину в буквальном смысле чуть не унесло. Зрители хвалят Шварца за мужество и критикуют его руководство за то, что оно подвергает сотрудников опасности.14 сентября ураган Флоренс достиг восточного побережья США. В настоящий момент он оставил без света как минимум 280 тысяч жителей штата Северная Каролина.В своем "Твиттере" Гади Шварц выложил два ролика, в которых он рассказывает о буйствах стихии, стоя под проливным дождем. Шварца едва не сдувает с ног шквальным ветром."It's going to be a trifecta: we've got the worst of the winds, we've got the storm surge coming up and we've also got high tide" @GadiNBC reporting on hurricane Florence from Radio Island, NC pic.twitter.com/6vmXALJRuh— TheBeat w/Ari Melber (@TheBeatWithAri) September 13, 2018WATCH: @GadiNBC shows how Hurricane Florence winds are now slamming Beaufort, NC. pic.twitter.com/bdEaudd8dP— MSNBC (@MSNBC) September 14, 2018Мужчина мужественно не прерывал трансляцию, хотя было видно, что вести репортаж в столь экстремальных условиях ему непросто. По словам Шварца, ветер во время его эфира дул со скоростью 26-31 метра в секунду.Один из пользователей "Твиттера" потребовал от руководства NBC немедленно отправить журналиста в безопасное место. Еще одна американка написала, что подобные репортажи вообще необходимо отменить.В настоящий момент категория опасности урагана Флоренс снижена с 4-й до 2-й. Некоторые эксперты опасаются, что стихия может добраться и до Европы.