Нападающий сборной Швеции и клуба НХЛ Детройт Ред Уингз Хенрик Зеттерберг принял решение завершить хоккейную карьеру. Причиной тому стали проблемы со спиной, которые не позволили шведу как следует подготовиться к старту нынешнего чемпионата.

Нападающий сборной Швеции и клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз" Хенрик Зеттерберг принял решение завершить хоккейную карьеру. Причиной тому стали проблемы со спиной, которые не позволили шведу как следует подготовиться к старту нынешнего чемпионата.Отметим, что контракт хоккеиста с "красными крыльями" должен был завершиться только через три года. Однако травма помешала Зеттербергу продолжить карьеру.На странице клубного "Твиттера" шведский форвард заявил, что провел в "Детройте" 15 лет, но хотел бы выступать за команду немного дольше. Напомним, что швед является членом "Тройного золотого клуба". В него входят хоккеисты, которые добились победы на Олимпийских играх, чемпионате мира и в Кубке Стэнли."Obviously it’s emotional. It’s been 15 years here. Even though I knew I was on my last couple years, I wish that I could play a little bit longer." pic.twitter.com/fSIbbP1IO2— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 14 сентября 2018 г.