Экс-участница Дома-2 Лена Хромина рассказала на каких
условиях Дарья Друзьяк, которая заявляет, что была изнасилована певцом Александром
Серовым и забеременела от него, согласилась опозорить себя на всю страну. По
словам звезды телестройки, сумма была не очень большой.
Экс-участница "Дома-2" Лена Хромина рассказала на каких
условиях Дарья Друзьяк, которая заявляет, что была изнасилована певцом Александром
Серовым и забеременела от него, согласилась опозорить себя на всю страну. По
словам звезды телестройки, сумма была не очень большой.
"Даше нужны были деньги, и она их нашла. К сожалению, на
телеканале ТНТ ей не удалось ничего заработать, поэтому после выгона с проекта
она звонила мне, чтобы я приютила ее в своей квартире. Про оплату и прочие
гонорары Даша говорит, не стесняясь, думая, что это никогда не просочится в Сеть.
Так вот, теперь вы все знаете, что роль актрисы – любовницы Серова – стоит 400
тысяч рублей, – цитирует Хромину издание "Вокруг тв".
Отметим, что суммы, за которую Дарья согласилась обесславить
себя на весь свет, хватит разве что на первый взнос по ипотеке или на год проживания в
съемной квартире в спальном районе столицы. Кажется, Друзьяк сильно
продешевила.
Напомним,
что все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" Дарья
Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир", телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперь
носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.
В запале певец нелестно
высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу
"Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась
выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В
итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему
и подоспевшим охранникам. Теперь Друзъяк рыдает в больнице.