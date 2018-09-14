Экс-участница Дома-2 Лена Хромина рассказала на каких условиях Дарья Друзьяк, которая заявляет, что была изнасилована певцом Александром Серовым и забеременела от него, согласилась опозорить себя на всю страну. По словам звезды телестройки, сумма была не очень большой.

Экс-участница "Дома-2" Лена Хромина рассказала на какихусловиях Дарья Друзьяк, которая заявляет, что была изнасилована певцом АлександромСеровым и забеременела от него, согласилась опозорить себя на всю страну. Пословам звезды телестройки, сумма была не очень большой."Даше нужны были деньги, и она их нашла. К сожалению, нателеканале ТНТ ей не удалось ничего заработать, поэтому после выгона с проектаона звонила мне, чтобы я приютила ее в своей квартире. Про оплату и прочиегонорары Даша говорит, не стесняясь, думая, что это никогда не просочится в Сеть.Так вот, теперь вы все знаете, что роль актрисы – любовницы Серова – стоит 400тысяч рублей, – цитирует Хромину издание "Вокруг тв".Отметим, что суммы, за которую Дарья согласилась обесславитьсебя на весь свет, хватит разве что на первый взнос по ипотеке или на год проживания всъемной квартире в спальном районе столицы. Кажется, Друзьяк сильнопродешевила.Напомним,что все началось с того, что модель и экс-участница "Дома-2" ДарьяДрузьяк заявила на программе "Прямой эфир", телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым, и теперьносит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес.В запале певец нелестновысказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу"Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталасьвыплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. Витоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущемуи подоспевшим охранникам. Теперь Друзъяк рыдает в больнице.