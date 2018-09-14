На телеканале Пятница! вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу перерождений. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.

Нателеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу перерождений. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.Девушки принялись заспиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии ипопыталась разобраться. При этом одна из"пацанок" заявила, что им плевать на Милас и нецензурно выругалась в ее адрес.Ксения не сдержаласьи ударила грубиянку кулаком по лицу. Девушекначали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая приняласьдушить Милас. Растащить девушек удалось в итоге только охране.После избиения Милас пошла кдиректору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошувас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.Преподаватель Татьяна Полякова поспешилауспокоить девушку, объяснив, что той нужно остаться. "Ты одна против стаи.Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовалаПолякова.Милас прислушалась к наставнице. Она попыталасьпомириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт.Напомним, ранее вСеть утекли порно-фото экс-участницышоу Саши Петровой. Выяснилось, что девушка за 1000 рублей раздевается иприсылает снимки пользователям Сети, на которых занимается самоудовлетворением.Теперь откровенные фото стали достоянием широкой общественности.