На
телеканале Пятница! вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу перерождений. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.
На
телеканале "Пятница!" вышел четвертый выпуск третьего сезона шоу перерождений. Там произошел серьезный конфликт участниц, вылившийся в драку.
Девушки принялись за
спиной обсуждать Ксению. Та, услышав это, присоединилась к дискуссии и
попыталась разобраться. При этом одна из
"пацанок" заявила, что им плевать на Милас и нецензурно выругалась в ее адрес.
Ксения не сдержалась
и ударила грубиянку кулаком по лицу. Девушек
начали разнимать, но к потасовке присоединилась еще одна участница, которая принялась
душить Милас. Растащить девушек удалось в итоге только охране.
После избиения Милас пошла к
директору. "Свое пребывание в Школе леди я считаю полноценно завершенным. Прошу
вас отпустить меня домой", – сказала Ксения и разрыдалась.
Преподаватель Татьяна Полякова поспешила
успокоить девушку, объяснив, что той нужно остаться. "Ты одна против стаи.
Это тот опыт, который ты нигде не получишь. Будь сильнее", – посоветовала
Полякова.
Милас прислушалась к наставнице. Она попыталась
помириться с одной из обидчиц, но та не пошла на контакт.
Напомним, ранее в
Сеть утекли порно-фото экс-участницы
шоу Саши Петровой. Выяснилось, что девушка за 1000 рублей раздевается и
присылает снимки пользователям Сети, на которых занимается самоудовлетворением.
Теперь откровенные фото стали достоянием широкой общественности.